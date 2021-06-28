受到全國三級警戒及印度Delta變種病毒株入侵台灣，台中市議會議長張清照28日宣佈，第3屆第5次定會期將延到8／3日起恢復開會；議長張清照指出，因印度Delta變種病毒已在台灣現踪，決定延至8／3日重新開會，繼續未完成的議程。民進黨團則持不同意見。

全國三級警戒延長到7／12日，台中市議會第3屆第5次定會期，原順延到7／12日。市議會議長張清照25日舉行朝野黨團協商，出席有國民黨團書記長陳政顯、民進黨總召謝明源、無黨籍陳廷秀及超黨派段緯宇等，4人代表出席。

市議會朝野黨團協商中，討論若為防疫改採視訊，依規定議員不能在服務處及研究室質詢，須在議場與各委員會質詢，質詢方式不變。國民黨團認為，7／12日是否可解封尚未知數，建議延至8月2日，翌日再開議；民進黨則強調，將再徵詢其它議員意見。

民進黨團總召謝明源說，如疫情能在7月12日後得到控制，順利解除三級警戒，黨團成員反對延長停會至8月2日；因包括防疫紓困、交通建設等，各項市政推動皆應上正軌，議會立法監督部門應善盡職責做好監督。黨團主張若7月12日疫情解封，議會應速恢復召開定期會，必要時將連署提出要求。

台中市議會強調，因受印度Delta變種病毒入侵台灣，多數黨團都同意延至8月3日再開會，市議會今天直接發文將停會順延至8月2日，8月3日再開會繼續未完成的議程。