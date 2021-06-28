聯亞生技昨公布二期臨床試驗期中報告，中和抗體效價102.3，僅高端疫苗的1／6，它對人體保護力遭到質疑。指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今表示，中和抗體效價數據高6倍不代表保護效果就強6倍，高端和聯亞兩支國產疫苗，如果達到食藥署訂的標準，就可以得到緊急授權使用。

資深媒體人周玉蔻今天在廣播節目上採訪李秉穎，討論秘魯回台祖孫帶進Delta病毒及國產疫苗問題。對於祖孫二人疫調時表示僅有外出丟垃圾時與鄰居打招呼，且雙方都有戴好口罩，但鄰居卻染疫，李秉穎回說，「不太可能丟個垃圾就將病毒完傳給別人」，應進一步瞭解是不是還有其他傳染途徑。

對於Delta病毒入侵，國人充滿恐懼，但李秉穎卻以平常心看待。他表示，有些變種變毒不會凶，反而比較溫和，以遭受Delta病毒感染的症狀來看，流鼻水變多，這代表它沒有變厲害到可以去攻擊下呼吸道，所以才跑到鼻子上來。

7月12日三級警戒到期後，台灣可以解封嗎？李秉穎認為「有希望」。他表示，Delta變種病毒雖具有生物上的優勢，不代表對人類的殺害性變大，待人體免疫系統對Delt變種病毒有更多認識，加上打疫苗後，人類感染此病毒的症狀後會減輕，最後就會像流感一樣。

聯亞生技昨日公布二期臨床試驗期中報告，中和抗體效價是102.3，比高端的662低很多，怎麼解讀這樣的數據？

李秉穎表示，中和抗體效價只是疫苗表現的一個指標標，不是數據高6倍就代表保護效果強6倍，譬如有些疫苗面對變種病毒的中和抗體效價降低70至80％，但保護力僅降10至20％，因此不用太在乎中和媒體效價的高低。

李秉穎舉例，AZ疫苗和RNA疫苗在中和抗體效價上也有一些數據差異，但在英國實際施打時並未呈現出來明顯差異，兩者的保護力都達9成左右。

李秉穎表示，食藥署已訂出緊急授權標準（EUA）的條件，只要高端和聯亞的疫苗達到這些標準，就應取得授權。他認為，審議會議上不會有什麼攻防，因為標準就訂在那邊，只要它們表現不亞於國外疫苗，就應取得緊急授權。

根據食藥署定的標準，國產疫苗是以免疫橋接的方式取代三期臨床試驗，將部立桃園醫院200人接種兩劑AZ疫苗後的血清抗體，與高端、聯亞進行血清陽轉率、中和抗體效價比較，國產疫苗的表現若不亞於AZ疫苗，就可取得緊急授權。

李秉穎坦然表示，他支持免疫橋接取代三期臨床試驗，因為現在是緊急大流行的狀況，醫護同仁面臨生死交關，只要評估利大於弊，就值得去做。但他也強調，現在緊急授權，但等疫情結束後就沒有了，將來國產疫苗還是必須要做完第三期臨床試驗才會給完整的許可證。