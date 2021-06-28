北農爆發群聚感染事件，北市市場處統計指出，目前累計83人確診，不過台北市議員許淑華卻爆，北農確診人數已達89例，質疑為何不主動公開數字？而她也曝光環南市場攤商員工打疫苗的影片，直呼「這個景象真的是太可怕了」。

許淑華今（28）日在臉書表示， 柯市長上週二（22日）宣布一週內要打完環南市場已造冊2790名攤商員工疫苗，截至上週五（25日）只打了285名，明天是最後一天（29日），尚未施打的還有2500名，被安排到四個院區施打疫苗。

「結果人潮大爆滿！」許淑華說，根本就是人山人海造成群聚，工作人員不斷大喊：「不要再靠過來了！」她批， 柯文哲每次都這樣，口號喊完之後就不管執行配套，這跟喊要限期內打完疫苗，結果導致好心肝診所私打消耗疫苗有什麼兩樣？

許淑華指出，環南市場打疫苗的人潮大爆滿。（圖／摘自許淑華臉書）

許淑華喊話，拜託柯市長，市民要的不是聽你喊戰略口號，執行力才是重點核心，若快篩、打疫苗說的到做不到，等於沒有用。

她也提到，市場只要有人確診病毒就很容易擴散，結果環南市場這麼多人確診到上週只打了285名，反觀農漁畜花四大公司卻已經打這麼多疫苗，「疫苗不是給你消耗用的，施打難道不用考慮輕重緩急？」

此外，永樂市場又傳出2名確診，許淑華指出，攤販25日通報、24日確診，總幹事17日確診，她不禁想問，柯市府處理環南市場都處理成這樣了，到底該怎麼辦？

許淑華爆北農89例、環南53例。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

而今日在台北市議會，北市府指出北農累計83例確診、環南市場44例，但許淑華踢爆，她掌握到北農已擴張到89例，環南市場至少也有52、53例，質疑市府為何都不敢公開？難道是柯文哲要衛生局不要公布？且疾管署公布足跡史的網站也沒資料，這樣還叫人不可以懷疑是蓋牌嗎？

衛生局疾管科長余燦華回應表示，數字都有持續更新，也都有疫調，又支支吾吾地說，「府裡定調太多就…，20例以下會公布…會把議員的意見帶回去」，另外也強調人數會愈來愈少，看市府的防治成效。