新冠肺炎本土疫情嚴峻，儘管美日贈送台灣疫苗解燃眉之急，但疫苗數量仍不足，對此，前衛生署長涂醒哲直言，自己2020年就曾提出台灣疫苗發展策略有三，可惜提出時並沒有被採納，或是有被採納但不夠積極推動，或有推動但台灣的生技公司能力尚未被肯定？這些都是值得深切反省改進的。

涂醒哲今（28日）在臉書發文表示，很多人問他：台灣應該如何面對新興傳染病？怎麼樣才能夠用疫苗來抑制流行、拯救生命？涂醒哲以自己過往在台大教授流行病學、臨床試驗及多年政務官的經驗指出，目前社會上對於疫苗的看法眾說紛紜，也讓政府在疫苗的政策上飽受批評，他認為其中一個理由就是政府沒有對疫苗整體戰略做詳細的規畫及說明，有時候還在戰術層面上打混戰，甚至被逼到炒作國產疫苗股的牆角。

對於台灣疫苗政策，涂醒哲回憶，自己2020年應邀參加「COVID-19科技防疫推動會議疫苗組」的座談會，他在會中及其他場合，表達對於疫苗戰略看法有三：一是台灣一定要發展自有國產疫苗；二為政府要很認真的去全球搶購更多疫苗；三則是政府要積極爭取幫國際大廠代工疫苗。可惜2020年自己提出時並沒有被採納，或是有被採納但不夠積極推動，或有推動但台灣的生技公司能力尚未被肯定？這些都是值得深切反省改進的。

涂醒哲誠懇建議政府，疫苗發展戰略三管齊下，除了必須持續支持研發國產疫苗外，也須更積極地向國外購買疫苗，採購的胸襟需要更大，同時拓展疫苗外交；更期待的是疫苗代工。涂認為，代工是最好的策略，如果台灣現有疫苗代工，人民安心，目前很多爭議自然藥到病除，因為政府不是少買外國疫苗，也不是要圖利國產疫苗，而是疫苗來得太慢，如果台灣代工生產，就比較不會有這些困擾。涂最後直言，「疫苗戰略三管齊下。唯有如此，才能安全度過未來新一波傳染病的威脅」。