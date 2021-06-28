疫情改變人們以往的生活模式，實體社交行為幾乎轉為線上互動，使電子送禮商機在短期內大幅成長。LINE台灣電商事業部的電子禮票券平台LINE禮物今（28）日宣布，正式轉型為社交送禮平台，將提供更便利、溫暖的線上送禮服務，期望消費者在疫情嚴峻之際能透過線上送禮物，傳達對親友的感謝、關懷與祝福。

【LINE禮物】讓美好的⼼意 有更好的傳遞 | 即時禮 到心裡

LINE禮物表示，自去（2020）年疫情爆發後，線上送禮趨勢明顯提升，今年上半年業績成長翻倍，且送禮自用的比例更呈現了結構性變化，在上半年的「送禮」佔比高達70%，用戶行為轉變的背後正是疫情所促成的遠距打氣、線上加油的商機。根據LINE禮物調查研究數據顯示，六成以上的LINE禮物用戶有意願送禮給工作夥伴或親友來表達感謝與關懷的心意，卻擔心送出不適當的禮物造成收禮者感到困擾。亦有受訪者表示，台灣人習慣面對面送禮，然而在科技時代且碰上疫情期間，線上送禮的方式不僅打破地域與社交距離的限制，生活化的禮物選項如一杯咖啡或一份餐券，這種日常方便使用的禮物，使得送禮行為更自在輕鬆，即使收禮者不是熟識對象，也不易讓對方感到負擔，是很適合拉近關係的方式。

LINE台灣電商事業部資深副總經理顧昌欣表示：「自疫情爆發後，我們觀察到用戶在電子票券使用行為上的轉變。今年從全台疫情三級警戒以來，咖啡、外送序號券、外帶餐券為前三名熱門線上送禮，銷售年度成長率直翻3倍，特別是foodpanda的外送序號券更是首度擠進熱門送禮排行榜，業績快速成長4倍！顯示線上送禮已成為疫情之下一大社群上人際交流趨勢。」

即使有意送禮，然而有高達六成用戶擔心送了不適當的禮物造成困擾，可見「送對禮」是一項有門檻的技能。LINE禮物深入研究用戶送禮行為並洞察其需求，以好友生日提醒、願望清單、預約送禮、卡片互動與宅配禮物等全新五大功能，誠為你送禮神隊友！

LINE禮物推出五大全新功能，包括：好友生日提醒、願望清單、預約送禮、卡片互動與宅配禮物。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

一、好友生日提醒： 在好友生日的前三天，LINE禮物會主動通知用戶，提醒好友的生日快到了，記得送禮傳遞心意喔！此外在「挑禮物」頁面，用戶亦可以ㄧ覽近一個月生日的好友清單，為他們挑選適合的生日禮物。

二、「願望清單」回應收禮期待：為了讓心意發揮得宜不失禮，送禮前先點選「好友禮物紀錄」查看好友的願望清單上按下的愛心品項贈送，不出錯還能直送心坎裡。

三、「預約送禮」把握每個重要時刻：無論是好友生日，或是其他具有意義的特殊節日，提前一週即可規劃預約送禮服務，由LINE禮物幫你準時送達，不因忙碌而漏拍。

四、「卡片互動」傳遞客製暖心祝福：贈送好友禮物時，透過特製的可愛的莎莉款特製電子卡片寫下自己的真摯祝福，收禮者也可以回覆謝卡，互表感激之意。

五、「宅配禮物」不知道地址也能送：LINE禮物推出的宅配禮物服務，善用LINE好友聯絡視窗的隱私性，當送禮者選購宅配禮物但不知道好友的配送資訊時，系統將在發出禮物訊息時，同步提醒收禮者填寫收件資訊，完善的將禮物送到好友手裡。

從社交送禮的定位出發，LINE禮物觀察台灣用戶偏好以「一杯咖啡」向好友表達問候和關心，光是今年五月份單月用戶已送出超過125萬杯，穩坐LINE禮物平台咖啡品項的熱銷冠軍。為慶祝服務全新上線，即日起至7月18日止，LINE禮物與星巴克活動期間用戶凡透過LINE禮物平台贈送親友星巴克咖啡指定電子飲料券，收禮者兌換後，送禮用戶也將獲得驚喜電子飲料券！

此外，LINE禮物亦與哈根達斯、漢堡王、COLD STONE、聖保羅烘焙花園等夥伴同步推出限量禮物1+1活動，活動期間，用戶送出指定品牌限定禮品，LINE禮物將加碼再送出驚喜好禮給送禮用戶，盼能透過暖心好禮串連情感，讓用戶為彼此加油打氣！