台灣三級警戒目前延長至7/12。一名旅澳台人發文表示，年初從澳洲返台的狀況，讓他感覺過去1年台灣就是靠運氣而已，這次本土疫情的破口不是「3+11」，也不是萬華阿公店，而是徹頭徹尾完全鬆懈的政府。

一名網友今在PTT上發文分享，他今年初從澳洲雪梨回台灣，看見台灣國門的各種現象，讓他忍不住認為台灣過去一年就是靠運氣而已，而這次疫情的破口既不是「3+11」，也不是萬華阿公店，而是徹頭徹尾完全鬆懈的政府。

該網友指出，去年12月雪梨爆發嚴重疫情，算是重災區，嚴重到許多人對雪梨避之唯恐不及，政府還下重令，任何人在室內只要不戴上口罩，就會罰款1000元澳幣（台幣21164元）。

該網友說，他在1月3日搭飛機回台灣，當時下了飛機後就是瘋狂走，直到入境自動通關之前，這段期間都沒有人會盯著你是否違反防疫措施。在自動通關處才有工作人員詢問是否有填表格，並出示在國外登機前的文件。

該網友透露，入境台灣需要辦手續，但不是每個人都會特別注意回國前要登記什麼資料，因此到了現場才聽從工作人員指示登記，所有人都擠在一起填寫。

該網友也說，領完行李出海關，由於他在半夜抵達，因此機場大廳沒什麼人，當時他晃了老半天也找不到人可以問，最後只好去問租車公司要去哪裡搭防疫記程車，試想若當時有很多家屬等待接機，又有人帶著病毒在大廳閒晃，後果大家都能想像。

該網友也說，自主隔離14天期間，每天理幹事都會以長輩圖吵醒你，詢問每日身體狀況，整體還算是貼心，但他不解的是，警察局為何也要每天打來問「請問今天都在家嗎？有沒有出門？」但這樣的方式是「我偷出門然後跟你說沒有也沒關係囉？」

該網友表示，最扯的是，他出現咳嗽、流鼻水的症狀，秉持著「不怕一萬、只怕萬一」的心態，他立刻聯繫1922，但對方去要他通報衛生局，結果他打過去又被告知要通報1922。兩者互踢皮球的回應方式，讓他有點傻眼，但猜測自己恐是霧霾過敏，便決定先自主觀察，後來衛生局來電也沒提起過這件事，讓他有點傻眼。

該網友也感嘆地說，如果當時他在澳洲雪梨做完PCR的三天內被傳染，但仍順利搭上飛機，然後再走一次上述分享的入境流程，「如今疫情不用等5月，1月過年前，大家就可以感受過年只能關在家的超凡體驗了。」