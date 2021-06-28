28日，澳洲官方預測，新冠病毒造成邊境關閉與封鎖，將對政府國庫以及人口成長產生持久性影響。

澳洲政府最新的2021代間報告（Intergenerational Report 2021）預估，政府預算至少在未來40年內都是赤字狀態，背離執政黨長久以來所主張的債務與赤字災難言論。

報告指稱，雖然澳洲優於預期的景氣復甦，已從財政數字上可看出，但新冠疫情將對政府預算有著長期性影響。

2020年新冠疫情開始爆發後，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)放棄政府預算盈餘的堅持。在搶救經濟第一情況下，澳洲也有大規模財政激勵計畫，故2020至2021財年預算出現創紀錄赤字。

由於提早重開因疫情而關閉的邊境，加上大規模貨幣與財政激勵措施，澳洲2020下半年得以從30年首見衰退中反彈。不過，景氣雖正復甦，但疫情造成影響將持續存在。

澳州政府預估，預計到2061年，總人口數將達到3880萬，低於2015年時所做的預測，當時是預計到2056年時，澳洲人口就已達4000萬。目前，澳洲全人口數為2600萬。

澳洲財長表示，這是自己第一次在代間報告中，下調長期澳洲人口預估值。人口數減少，也表示經濟規模會縮小，澳洲人口持續老化嚴重，對經濟與財政都會產生衝擊。

同時，澳洲財長重申，只會在安全狀況下才會開放澳洲邊境，這表示海外遊客與移民者，短期將無法入境澳洲。