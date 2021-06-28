俄羅斯擬加徵出口稅帶動鎳價上漲，且市場氣氛轉好，不鏽鋼盤元大廠華新麗華率先開出7月不鏽鋼盤元續漲，預計也將帶動上游不鏽鋼廠燁聯(9957)將在本周開出的7月盤價續漲，有利不鏽鋼市況持續升溫，熱度有望延至第四季。

華新麗華6月不鏽鋼盤元已大漲1.2萬元。受到中國大陸取消出口退稅影響，以及國際原物料持續上揚，華新麗華6月300系每公噸大漲1.2萬元。也採取限量供應。隨著鎳價續揚，原料價格仍為漲勢，華新麗華7月再漲，其中，300系調漲3000元、316系調漲8000元、200系調漲1500元、400系調漲1000元。

華新麗華指出，目前原物料交期與價格均處高度不確定，又必須確保客戶交期，勢必需採購較高價現貨來滿足客戶需求，但為與國內產業共體時艱，酌情調整價格。

上周五，國際基本金屬價格上漲，主要因俄羅斯計畫8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升。倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨價格，鎳現貨價來到18611美元，上漲2.3%，3個月期貨價達每公噸18563美元，上漲2.17%。

俄羅斯宣布將自8月起開始對鋼鐵、鎳、鋁、銅加徵出口稅，因其鋁、鎳產量在全球比重均占至少1成，也是全球第三大鋼材出口國，因此消息一出，各項國際金屬價格均上漲。

俄羅斯加徵出口稅，減少供應，預計推升國際金屬價格以及鋼價上漲。不鏽鋼上游大廠燁聯將在本周開出7月盤價，儘管6月304系熱冷軋產品每噸已經大漲12000元，在國際鎳價持穩回升，原料價格攀高帶動，且華新麗華率先開出7月不鏽鋼盤元續漲，市場認為燁聯7月也將再開高盤。今日彰源(2030)股價再漲停，允強(2034)、運錩(2069)等不鏽鋼股股價亦全數大漲。

不鏽鋼廠隨著第二季以來鎳價及不鏽鋼價續揚，第二季營運可望比第一季更好，第三季又將比第二季業績更上層樓，今年業績均都將比去年大幅好轉。