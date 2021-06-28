台八線10.5公里處，今天清晨發生路樹倒塌事件。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台八線10.5公里處，今天清晨發生路樹倒塌事件。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢區東關路4段台八線10.5公里處，今天清晨發生路樹倒塌事件，影響雙向車輛通行，公路總局谷關工務段派員搶修，已於上午10時許恢復通行。

東勢區東關路4段10.5公里處，有路樹不敵強雨侵襲，清晨5時許倒塌，壓到電線造成滑落，影響雙向車輛通行，所幸無人車傷亡及受損。

東勢警分局獲報後前往現場協助交通疏導，谷關工務段也趕緊派員搶修，已於上午10時恢復雙向通行。