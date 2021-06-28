台8線10.5K路樹倒塌 已完成搶修恢復通行 13:462021/06/28 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台八線10.5公里處，今天清晨發生路樹倒塌事件。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台八線10.5公里處，今天清晨發生路樹倒塌事件。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 台八線10.5公里處，今天清晨發生路樹倒塌事件。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 台中市東勢區東關路4段台八線10.5公里處，今天清晨發生路樹倒塌事件，影響雙向車輛通行，公路總局谷關工務段派員搶修，已於上午10時許恢復通行。 東勢區東關路4段10.5公里處，有路樹不敵強雨侵襲，清晨5時許倒塌，壓到電線造成滑落，影響雙向車輛通行，所幸無人車傷亡及受損。 東勢警分局獲報後前往現場協助交通疏導，谷關工務段也趕緊派員搶修，已於上午10時恢復雙向通行。 三峽老街疫情換貌 牌樓照明全換新 美台友好關係 應落實到具體利益 #台8線 #搶修 #路樹倒塌 #恢復通行 #東勢區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 佛州大樓倒塌首位罹難者身分確認 非台裔人士 08:072021/06/26 國際 余秉諺《驕女》負債40億激動揮掃玻璃杯 手指瞬間噴血 16:282021/06/27 娛樂 《國際社會》新冠確診數 韓5天以來首降至500例 11:262021/06/28 財經 嘉市三級警戒停業 文化路夜市趁機施工 04:102021/06/28 地方新聞 阿里山車流零星 太平老街遊客少 04:102021/06/27 地方新聞 開台滿周年! 5G用戶 電信三雄拚H2倍增 04:102021/06/28 財經要聞 三級警戒休市 嘉義文化路夜市施工找回天際線 13:182021/06/27 寶島 台商回台方案遇疫情攪局 工具機百億投資優惠希展延 04:102021/06/28 財經要聞 竹市華德福幼兒園招生 月繳不到2500 04:102021/06/27 地方新聞 台中復康巴士 送原鄉長輩打疫苗 04:102021/06/27 地方新聞 原來網友們都在偷偷瘋這些！居家打發時間10件「充實小事」 09:172021/06/27 生活 社會熱門新聞 新任參謀總長陳寶餘 最懂潛艦 - 社會新聞 - 中國時報 拍完裸照還穿警察制服解扣自拍 爆乳女王PO文道歉了 - 社會 獨／中山大學諾魯籍女碩士陳屍出租套房 檢警今解剖證實一屍兩命 - 社會 愛爾蘭籍男猝死西門町街頭 採檢後確診4員警急篩 - 社會 爆乳女王警所前裸拍黑森林照落網 辯：酒醉一時好玩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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