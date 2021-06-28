從祕魯返台的Delta染疫祖孫，該傳播鏈目前已經累計12人確診，屏東縣府表示，該個案居住地為台中市，疫調主責在系統通報後由台中市接手處理。台中市議會國民黨團書記長陳政顯28日上午嚴正駁斥屏東縣政府，強調DELTA變種病毒確診發生後第一時間不找出實際問題點，不第一時間趕快進行疫調避免擴散，卻急著推脫責任，難道「同島一命」在民進黨的解釋就是有功自己攬，有事甩給別人擔？

陳政顯指出，國人自國外返台入境前，都要在入境檢疫系統上登載檢疫居所地址，衛生福利部再依據登載資料通知各縣市政府，屏東縣政府自己也說接獲中央民政體系通知後，就啟動電話居家關懷；顯然日前爆發的DELTA病毒確診個案，屏東縣政府從頭到尾都知道且是實際負責單位。

陳政顯說，民眾確診是讓人難過的事情，但依據衛福部的規定，居家檢疫的民眾必須要留在檢疫場所指定範圍不外出，若居檢者離開登記場所，當地的警政機關會第一時間接到系統通知。

屏東的確診個案，在居家檢疫期間私自違反規定外出倒垃圾，以致產生其他確診接觸者，屏東縣政府居家檢疫關懷不力，卻要台中市來「監督」負責，甚至要台中市來對個案裁罰，這個鍋會不會甩得太遠？

依據「嚴重特殊傳染性肺炎疫情調查及接觸者追蹤指引」，上面明明白白寫著「由個案居住地所在縣市衛生局於24小時內完成疫調疫調作業」。陳政顯說，既然這個案入境時填寫的地址是在屏東，且居家檢疫也是屏東縣政府在做，確診後CDC的通報也是第一時間給屏東縣政府，但屏東縣政府卻用個案戶籍地把疫調責任推給台中市，這樣對即時防堵疫情擴散有幫助嗎？

陳政顯強調，屏東縣政府防疫的工作有疏漏，補救措施應該是趕快把漏洞補起來，避免傷害繼續擴大，怎麼會以嫁禍台中市的方式，讓台中市成為箭靶，屏東縣長自己說不要污名化屏東，難道就可以污名化台中？這樣製造紛爭對立的作法，實在讓台中市民感到無辜且憤怒！