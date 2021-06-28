近來帶著防疫物資南來北往、哪裡有缺就往哪裡去的「抗疫女神」、「抗疫媽祖婆」藝人賈永婕，今在臉書PO文，指有人冒充醫護在她臉書留言，希望申請房子頭期款和裝潢費，她一笑置之，回嗆「哈囉！你是詐騙集團」，高EQ再獲網友肯定，誇她除了人美心地好，頭腦更是清楚。

「我是真的很寵醫護人員，想要把他們寵壞」，賈永婕今在臉書表示，有網友留言自稱醫護人員，想申請裝潢費還有房子的頭期款，無厘頭要求讓人傻眼。賈永婕直接回嗆「你是詐騙集團吧！」

賈永婕毫無保留地為醫護人員盡心力，也在第一線見證許多令人感動的故事，不過她並沒有被熱血沖昏頭，遇到網友莫名其妙的留言，選擇打槍；當然也不排除有人太閒，故意跟她開玩笑。

許多網友對賈的高EQ讚譽有加，「女神有求必應，連房子都可以許願」、「妳真的人美心地好，一定有福報」、「好想當面跟永婕說聲謝謝，為台灣社會付出這麼多」。