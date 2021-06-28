台南一名郭姓女子2010年與擁有博士學位黃姓前夫離婚後，獲得3歲女兒的監護權，黃男每月第2、4周的周五至周日，可以探視女兒，郭女為了不讓女兒與爸爸見面，竟指控前夫猥褻、性侵女兒，黃男被告後，因為保母的證詞，獲得不起訴，黃男不滿前妻夫三度不實指控，憤而提告求償，台南高分院審理後，判決郭女需賠償26萬元確定。

郭女2011年10月間指控前夫猥褻3歲幼女，小孩的保母在檢方調查時證述「女孩的媽媽（郭女）一直拜託我跟她配合，還要我幫忙誘導小孩，不然她會失去監護權」，還說：「

小孩電話中說她要跟爸爸永遠在一起，之前也常常跟我說」，另小孩供稱「爸爸不會摸我胸部，是媽媽要我跟檢察官說她不喜歡爸爸」檢方調查後對黃男不起訴。

郭女20１3年再度對黃男提告猥褻性侵，黃男仍獲不起訴處分。據「ETtoday新聞雲」報導黃男不滿指出，前妻對他2度提告均獲不起訴處分，但仍拒絕讓他探視孩子，他只好向法院聲請強制執行，前妻竟當庭拒絕交出孩子，法院因而對前妻裁處3萬元怠金，但仍續拒絕讓前夫探視女兒，也不繳納怠金。

黃男決定向法院聲請改定監護人，法院認定前夫無法與女兒會面，經多次核發執行命令，終於見到2年沒見的女兒一面。孰料，在改定監護權的抗告案件審理期間，郭女又於2016年8月間第3度對黃男提告猥褻性侵女兒，並聲請緊急保護令，最後刑事獲得不起訴處分，保護令駁回確定。

黃男面對前妻3度指控、讓他與女兒累計長達3年6月無法見面，決定向前妻提告求償精神撫慰金52萬元。法院審理後認定，郭女本應該遵守調解，讓前夫探視女兒，卻都未遵守，直到前夫聲請強制執行才能與女兒見面，郭女後來提出抗告都遭駁回。

台南高分院認為，郭女故意侵害前夫與女兒的會面交往權，時期長達3年6個月，對於前夫探視孩子極端抗拒，情節重大，最後判決郭女應賠償前夫26萬元，全案確定。

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