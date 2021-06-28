28日彰化縣政府秘書莊竣承(中)二林鎮長蔡詩傑(左2)特別代表王惠美致贈獎狀，謝沂鈞(右2)與媽媽陳心怡(右)開心合影。

謝沂鈞說，因為我的一句想學鋼琴，母親晚上到牙科診所兼職，我知道母親的辛苦，所以我學著照顧妹妹，不讓她操心。(陳心怡提供／吳建輝彰化傳真)

謝沂鈞(左)與媽媽陳心怡(右)，妹妹相互扶持，擠在五坪大的出租套房生活，她現在最大的心願就是要讓媽媽不再辛苦租屋， 擁有一個屬於自己的家。 (陳心怡提供／吳建輝彰化傳真)

出生彰化二林偏鄉的謝沂鈞，從小由母親獨自拉拔長大，乖巧懂事的她，沒有讓媽媽擔心，不僅僅品學兼優多才多藝，還時常與母親參加公益活動，到鎮上關心同樣單親弱勢家庭的孩子們，今年她2度獲得總統教育獎的奮發向上獎，因為疫情嚴峻，謝沂鈞將獎金全部拿去購買早餐，並分送給鎮上的警察、醫護、衛生所人員，讓收到的防疫英雄都覺得相當暖心。

謝沂鈞的父母在她三歲就離異，從小與媽媽、妹妹在五坪大的出租套房生活，因為家裡沒有餐桌，一家三口僅能窩在地板上吃晚餐，兒時一句「和大長今裡的人一樣吃飯」，換來的是母親的眼淚，讓謝沂鈞體認到她必須加倍努力，她現在最大的心願就是要讓媽媽不再辛苦租屋， 擁有一個屬於自己的家。

謝沂鈞表示，家裡沒有能力讓她補習，因此她每天都很努力讀書，課餘時間加入社團，也參加校外比賽，媽媽白天上班，晚上到牙科診所兼職，非常辛苦，因此她學習如何照顧妹妹，不讓媽媽操心，多餘的抱怨只會讓媽媽傷心，任何事情都用正面的態度去面對，她認為她與妹妹有媽媽的陪伴，就是一個幸福的小孩。

「最大的後盾是媽媽」謝沂鈞說，記得一年級時跟媽媽說想要學鋼琴，媽媽為了她白天上班，晚上到牙科診所兼職，她非常感謝媽媽，從小到現在也跟著媽媽一起行善，擔任縣府廉政小志工、 安養中心當小天使，感謝媽媽的堅強讓她更學習如何更勇敢，希望自己也能成為媽媽的驕傲。

「生命沒有奇蹟，只有努力過的痕跡」沂鈞媽媽陳心怡也曾獲得全國十大傑出弱勢單親母親，她說沂鈞再度獲得奮發向上獎的肯定，其實內心百感交集，有點驕傲但也感到心疼，她常常告訴女兒，單親只是一種生活狀態，也教育他們用自己的方式去幫助別人，感謝育德國小、還有曾經幫助過他們的人，只要肯認真努力，一樣可以很出色。