台股今(28日)開高震盪，航運、鋼鐵依然為盤面要角，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海再次攜手攻上漲停，萬海並首度站上300元大關，終場加權指數收在17590點，上漲87.98點，成交值4406億元，高端受緊急使用授權(EUA)審查需補件影響原訂審查時程拖累，收在258元，下跌11.5元，跌幅4.27%。

台股開盤以17531.82點、上漲28.83點開出，早盤一度翻黑至17481.23點，下跌21.76點，但隨即拉升，指數開高震盪走高，高點來到17595.51點，距離17600點僅差不到5點，台積電受到加密貨幣礦機商可能砍單影響，走勢疲弱，開盤下跌1元，以590元開出，盤中低點來到586元，終場以590元作收，聯電開高走低，收在52.6元，下跌0.3元，聯發科走勢震盪，終場收在今日最高價935元，上漲8元。

因疫苗解盲訊息推升股價開高的聯亞藥早盤一度漲逾6%至281元，隨即賣壓出籠，終場收在251元，高端疫苗受緊急使用授權(EUA)審查需補件，原訂7月初審查的目標可能要延至7月底進行，股價開高走低，收盤下跌11.5元，以258元作收，跌幅4.27%。

儘管陽明等多檔航運股大股東申報轉讓持股，一度衝擊股價，但航運類股今依然揚帆，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都漲停，漲停價分別來到176元、166元、300元的新高價，包括新興、志信、中航、中櫃、台驊投控等多檔航運股也收在漲價。

鋼鐵類股中鴻、大成鋼、新光鋼、盛餘、燁輝、燁興等十餘檔都亮燈漲停，中鋼也漲逾4%，收在37.45元，上漲1.7元。