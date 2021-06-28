北市議員陳怡君日前踢爆台北市長柯文哲11樓市長室外的駐衛警確診，28日再爆市府員工已累計115人確診，其中衛生局33人居冠，痛批市府資訊不透明，造成員工人人自危是事實，要求落實疫調足跡公開透明。北市府則說，將在下午3時30分的防疫記者會說明回應。

陳怡君表示，北市府1名11樓的駐衛警6月20日確診新冠肺炎，引發各界高度關注，不過市府僅匡列13人，並反擊盼勿製造恐慌，事實上，她向市府索資，北市府確診人數至6月23日統計已高達115人，其中以衛生局33人最高、警察局28人居次、北捷12人第三，此外環保局也有10人確診。

陳怡君表示，北市新冠肺炎疫情嚴重，但北市迄今未比照其他縣市作法公開確診者足跡，導致民眾無從防範，甚至在各級民代告知疫情時，市府還反擊要民代不要製造恐慌，事實上造成民眾恐慌的，不是揭露資訊，正是市府的資訊不透明。

「北市府草菅人命！」陳怡君表示，這陣子一直接獲市府員工爆料，指相關單位都有同仁確診，但高層始終不願說明，任由員工自行揣測，有些基層公務員，正因為府內蓋牌疫情資訊，在求助無門之下，投訴1999，卻依然得不到正確資訊，且未被重視。

「資訊公開透明是預防病毒擴散的重要一環！」陳怡君強調，市府115人確診不是個小數字，市府員工人心惶惶也是事實，公布這些資料也不是要引起恐慌，而是要提醒市府做好相關疫調，並讓員工得知內部情況，才能做好防範，杜絕病毒傳染。