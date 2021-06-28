IBM 28日（周一）宣布向現有客戶威瑞森（Verizon）與西班牙電信（Telefonica）擴大服務內容，新增業務包括在雲端平台執行5G技術以及人工智慧（AI）技術。
IBM、微軟、亞馬遜等大型科技廠商皆推出電信業者使用的新一代軟體工具，搶攻5G大餅。
IBM透過收購軟體公司Red Hat取得的技術，向電信營運商供應執行自家網路的雲端服務，協助業者向客戶銷售產品，但未公布此次與兩公司擴大合作的交易金額。
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IBM 28日（周一）宣布向現有客戶威瑞森（Verizon）與西班牙電信（Telefonica）擴大服務內容，新增業務包括在雲端平台執行5G技術以及人工智慧（AI）技術。
IBM、微軟、亞馬遜等大型科技廠商皆推出電信業者使用的新一代軟體工具，搶攻5G大餅。
IBM透過收購軟體公司Red Hat取得的技術，向電信營運商供應執行自家網路的雲端服務，協助業者向客戶銷售產品，但未公布此次與兩公司擴大合作的交易金額。
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