高雄市1名自稱「調教女王」的女子27日凌晨在哈爾濱派出所旁拍攝裸照，遭警方朝妨害風化及侮辱公署等罪偵辦，而拍攝照片的男姓友人被查出是台中大甲分局員警，女子在27日拍完裸照後，當晚還在旅館身穿員警制服拍攝爆乳照，疑似就是該友人的衣服；事後她在推特上PO出道歉文，稱因酒後一時好玩造成員警麻煩、深感抱歉。

據了解，該名拍攝裸照的女子是27日凌晨約2時，帶著粉色口罩，徒步走到派出所旁，並打開駝色外套後三點全裸，由站在前方的男子拍下裸照，女子事後將照片PO在推特，炫耀「女王說到做到」，並註明「野外露出」、「警局露出」、「高雄露出」等字眼；網友們則熱議瘋傳，大讚「霸氣」、「真是好地方」。

高雄市1名自稱「調教女王」的女子27日凌晨在哈爾濱派出所旁拍攝裸照，遭警方朝妨害風化及侮辱公署等罪偵辦，而拍攝照片的男姓友人被查出是台中大甲分局員警。（翻攝自當事人推特）

女子在28日凌晨3時許在推特PO出一篇道歉文，全文78字，她表示當時因為酒醉一時興起做出此事，未料引發軒然大波。（翻攝自當事人推特）

警方在28日凌晨1時許確認女子身分，通知她到案說明，全案朝妨害風化及侮辱公署等罪嫌偵辦，也將一併追究當時值班警員疏失之責；而女子在28日凌晨3時許在推特PO出一篇道歉文，全文78字，她表示當時因為酒醉一時興起做出此事，未料引發軒然大波，並對於造成員警們的麻煩深感抱歉。

她在本月27日曾PO出幾張身穿警察制服的照片，並將胸前扣子解開露出爆乳，還稱「流氓女警看過嗎？想被X嗎？」。（翻攝自當事人推特）

此外，起底女子平時經營的推特帳號，發現許多性感裸露照片，她在本月27日曾PO出幾張身穿警察制服的照片，並將胸前扣子解開露出爆乳，還稱「流氓女警看過嗎？想被X嗎？」，還說衣服是真的警察制服，並標註「角色扮演」、「警察」、「調教」，而深夜疑似因男姓友人心情不好，欲找刺激之下才在警局前拍裸照。