你有親自上手過蘋果（Apple）12.9吋的iPad Pro嗎？如果有，你的感想可能會是「哇，螢幕真的好大」。但是這絕對不是蘋果的極限。根據知名財經外媒記者Mark Gurman說法，蘋果正在探索開發更大螢幕iPad的可能性，令人倍感驚訝。

近期Mark Gurman所屬的財經媒體為他製作了專屬可供用戶訂閱的電子報。在首期內容中，他提到蘋果正在探索研發發更大iPad螢幕的可能性，不過目前可能還處於探索的階段。若是成真，預計要到幾年後才會實現。

而在推出螢幕更大的iPad之前，知名財經外媒則曾預測iPad正在研發全新的玻璃機身設計，為的是引入無線充電功能；此外，更可能加入反向無線充電功能（以無線的方式為其他設備充電）。自iPhone 11之際就有過相關傳聞，但蘋果至今都尚未在旗下產品中實現反向無線充電的功能。

當前iPad Pro系列擁有iPad產品線中螢幕最大的款式，分別是11吋以及12.9吋。而若持續延續iPad可能推出更大螢幕的款式，不由得令人感到如此可能會讓MacBook以及iPad之間的界線更為模糊。蘋果在2021年4月推出的iPad Pro中，首度採用MacBook系列已經採用的M1晶片，而非A系列晶片，在搭配iPadOS 15的前提下，對比IPadOS尚未出現之前（蘋果自iPadOS 13開始將iPhone、iPad的作業系統區分開來），確實更能發揮iPad的生產力與大螢幕的優勢。

蘋果曾經在2018年提出讓開發者更容易將iOS、iPad app搬移到macOS的開發者工具，當時蘋果軟體工程資深副總裁 Craig Federighi 就在WWDC 2018的舞台上，針對macOS以及iOS會否合併的疑問，直接給予「No」的答案。然而，近年來越來越多iOS的功能確實陸續被搬到macOS當中也是不爭的事實，包含錄音機、Podcast、家庭、Siri、股票app等等。在傳出蘋果可能研發螢幕更大的iPad之後，也令人對於iPadOS以及macOS、還有iPad以及MacBook之間模糊的界線與產品未來的定位更為好奇。