「等待幸福的光」由大里區立新國中校長張嘉亨譜曲錄唱。（陳淑娥攝）

台灣疫情嚴峻，台中市東勢區中科國小校長顏福南日前用歌詞寫下心情，大里區立新國中校長張嘉亨譜曲，兩人共同創作「等待幸福的光」這首歌，張嘉亨在友人謝庭安伴奏下錄製這首歌，歌聲帶著民歌味道，傳送了希望與溫暖。企劃者、台中市教育局督學李昭嫻表示，「等待幸福的光」放到YOUTUBE影片上，上架1天就吸引上千人點閱，也撫慰了大眾緊張不安的心。

「疫情像無止盡的黑暗，我們走進幽暗的門扇，苦苦等待黑夜翻轉，衷心期盼陽光燦爛。口罩掩住了彼此熱情的臉蛋，冷清的街道是疏離的災難，排隊搶物資無言的吶喊，疫情打亂平靜的波瀾。病毒毀了我們團聚美滿，在黑暗中苦苦期盼，何時才能有幸福的光。病毒奪走健康平安，長夜漫漫，星光點點，我們一起攜手度過暗天，戴口罩勤洗手 莫恐慌，少出門常消毒 莫悲觀，陽光會帶來希望和溫暖，我們都是一家人，用愛度過難關，在黑暗中迎接幸福的曙光。」

創作歌詞作者顏福南表示，看見疫情期間，大家搶買、囤積民生物資，在艱困時刻，每個人心中恐慌、不安，身為教育人，希望透過寫歌貢獻自己心力，帶給社會正向鼓舞力量。

顏福南平日就在人間福報撰寫一系列專欄，也是鼓勵大家樂觀看待事情，他說，如今疫情嚴峻，大家更要相互包容，相互友愛，支持醫護人員，並做好自身防護，病毒總有過去的一天，陽光總會露臉，在黑夜等待的時刻我們要彼此照顧與合作，用愛對抗病毒，降低黑暗的恐懼。「愛，是我們存在的理由，也是我們賴以生存的價值。」

立新國中張嘉亨校長歌聲清亮，平時喜歡彈吉他哼唱，領有台中市街頭藝人證，經常把歌聲散播在校園和友人間，在學校也鼓勵學生創作歌曲，在畢業典禮由學生譜曲填詞發表，歌聲溫馨動人，帶給學生美好的回憶。

張嘉亨指出，疫情來了，我們進入幽暗的門扇，大家在黑暗中等待亮光，我們都是一家人，同島一命，大家互相支持，少出門，少群聚，多洗手、多消毒、戴口罩，每一個人遵守防疫的規定，就能減少醫護資源的浪費和警政的人力，希望透過這首歌展現希望的力量，台灣加油，就像歌名一樣，大家彼此鼓勵，以歌聲，以音樂的力量度過疫情，幸福的光就會到來。