苗栗縣長徐耀昌宣布28日起 解除外籍移工禁足令。

京元電竹南廠旁外籍移工宿舍已有移工恢復進駐居住。（謝明俊攝）

京元電28日特別發布新聞稿說明外界質疑先前移工染疫處置過程。（謝明俊攝）

京元電大門前方台1線中華路沿線店家，已有半數恢復營業。（謝明俊攝）

京元電大門前方台1線中華路沿線店家，已有半數恢復營業，但買氣仍不佳，也未見外籍移工上門光顧。（謝明俊攝

苗栗竹南科技廠爆發員工群聚感染，其中感染確診者有8成以上是外籍移工，苗栗縣政府於6月4日下達全縣外籍移工禁足令，全面禁止外籍移工在任何時間在外活動，隨著疫情平穩，苗栗縣長徐耀昌28日宣布自即日起解除外籍移工禁足令，但希望移工朋友們仍遵守3級警戒規定，戴口罩，勤洗手。

京元電從5月底爆發外籍移工群聚感染後，有近千名外籍移工被集中檢疫居隔，另外有近千名移工降載移至造橋宿舍分流居住，這些移工經篩檢無虞後，已從26日晚間起陸續復工，京元電旗下外籍移工實施許多處置措施，一度招來許多質疑，京元電28日特別對此提出說明。

京元電表示，公司所有外籍移工的住宿及生活管理，都委託人力仲介公司負責，外籍移工宿舍產權非本公司所有，仲介公司將其工業廠房部分樓層空間違規使用為宿舍一事，公司已要求仲介公司於一周內，將住宿同仁遷移至合法宿舍。

京元電指出，另有關用餐狀況及宿舍亂象，經公司調查，由於疫情爆發，涉及大量同仁短時間內緊急降載匡列移出至檢疫旅館，及檢疫期滿經數度快篩、核酸檢測陰性後遷回重行安排降載宿舍，在兵荒馬亂、仲介公司人力吃緊下，或有疏漏，經反映後，都已在最短時間內要求仲介公司立即改善。

京元電強調，無論本外籍同仁，都是公司最重要的資產，公司將會持續強化同仁的各項關懷及照顧。

京元說明，移工群聚事件初期，由於公司內部廠區不足，無法於不同廠區間分流異地辦公，為兼顧防疫中心「分艙分流」的指導，將辦公室之間接單位人員，分成三班輪流居家上班，以做為緊急因應。期間，公司除遵照防疫中心的指導，針對本外籍同仁休息、用餐區域、時間、動線的重新規劃、擴增，落實做好防疫優化的管理，經向中央疫情指揮中心前進指揮所報告核可後，完成了竹南新廠一樓空間辦公區域的建置，讓辦公區域的同仁能夠分流異地上班，取代居家上班的方式。

京元電進一步說明相關措施如下，(一)所有同仁每日兩次於公司開發的防疫APP填寫健康聲明書，由廠護負責監看並電話關懷有狀況的同仁身體狀況、居家環境狀況、就醫情況，並取消有狀況同仁及無填寫者的門禁，直到狀況排除。(二)辦公室工作同仁進、出口分流、保持社交距離，每日四次消毒，尤其是上、下班時間(高流量)前、後。(三) 管制生產線同仁分流，工作樓層、置物櫃、廁所、休息室均安排在同樓層，不得跨區，互不交流。(四) 各樓層無塵室內再分區，各區錯開休息時間，不同時出現在休息室。無塵衣、無塵鞋依各區分開擺放，降低交叉感染機率，分區人員在組與組使用休息室完畢後指派專人先清消，再進入使用。(五) 進出無塵室的Air Shower，每次進出人數由至多4人降至2人，降低人員接觸風險等等。

京元電指出，自五月底外籍移工群聚感染事件發生以來，公司果斷決定停工48小時進行全公司各廠的清潔消毒，並在最短時間內安排全員進行快篩，完成國內少見大規模的企業PCR檢測，目前被匡列隔離在外的同仁們於隔離期滿也均會完成PCR檢測通過後回廠，確保做到所有同仁及工作場域都是高規格安全乾淨無污染的環境，讓全體同仁、眷屬、客戶、供應商及社會大眾安心。