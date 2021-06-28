桃園一間Google評價4.5顆星的煲湯火鍋店，深夜在露台開趴，鄰居不堪其擾報警。(翻攝照片)

桃園一間Google評價4.5顆星的煲湯火鍋店，深夜在露台開趴，鄰居不滿向警方檢舉，還放上網引發公審，桃園警方指出，第一時間到場大門深鎖，事後聯繫周姓老闆，他坦言借場地給朋友共12人，警方除一一通知到場，也依違反戶外10人限聚令，函送衛生局裁罰每人最高30萬元。

桃園區同安街與莊二街口一間火鍋店，26日晚間有男女喝酒喧嘩，鄰居不堪其擾報警，但直至深夜仍未停止，氣得將照片、影片放上網，控訴該店「似乎政商關係良好，每次警察來都沒事」，感嘆報案1小時都沒人到場關切，質問：「警察呢？桃園無法了？」並在留言處附上多支影片，有人疑似砸場、旁人頻勸架，也有女子疑似醉倒躺在地上。

網友見狀直呼太誇張，揶揄是「極樂桃園」，也怒指：「自己群聚感染到死掉就算了，最缺德的是還到處跑！」

桃園警方對此表示，26日晚間9點26分接獲報案，第一時間派員前往處理，9點34分到場後，餐廳未開燈，店內也無回應，大門深鎖、無人開門。派出所同仁事後根據民眾在臉書提供的影音事證，聯絡上店主周姓老闆到案說明，47歲周男坦言出借3樓露台場地給楊姓友人使用。

桃警一一聯繫楊姓借用人、以及現場群聚者共12人，全案將移請桃園市政府衛生局，依照違反傳染病防治法裁處，每人可處6至30萬罰鍰。警方也呼籲民眾應遵守三級警戒期間的各項防疫規定，勿成為防疫破口，對於相關違規警方也將持續落實稽查取締。