王宥忻一家人居家防疫感情升溫。（固力狗娛樂提供）

王宥忻日前接獲紅心字會因全國宣佈三級警戒延長，連帶社福團體捐款受到嚴重衝擊，長期照顧弱勢家庭、兒童、獨居長者的紅心字會，捐款量大減之外，物資、防疫裝備需求量也大增，愛心捐款專線都出現了一天只剩一通的困境，對外活動更是全數延期。王宥忻知悉後，立即捐贈20萬善款給紅心字會，做為弱勢學童遠距教學設備及居家照顧服務員防疫裝備之用途。

王宥忻說：「這次很特別自己的兩個小孩也參與了捐獻行列，兒子說『小朋友要幫助小朋友』也打破豬公將平時存的零用錢各自捐一萬元溫馨響應。」據了解自今年五月起爆發社區感染疫情至今捐贈單位有有育幼院、家扶中心以及在北投地區低收入戶的補助、紅心字會物資善款共計100萬元，王宥忻呼籲如果我們現在的生活仍然安好，那麼請珍惜，並且學會幫助其他人。

疫情期間除了居家防疫，王宥忻持續運動注重飲食共瘦了6公斤，體重回到了少女時期的體重40公斤。她分享私人獨家減肥餐就是大多是肉類，若要食用澱粉的話就是以根莖類代替，「一天的飲食只控制在1000卡，真的不是人幹的，感覺時常處在飢餓狀態，加上秘密武器保健食品讓我回到年輕時的身材」。她和老公、小孩也每天做運動讓感情增溫，尤其她現在體重很輕可以被老公舉高高，女上男下練臂力和核心平衡力消耗熱量；王宥忻說：「自從生完小孩之後臀部、腹部就很鬆，想回到少女的蜜桃臀和練出川字肌正在鍛鍊中，等疫情散去就可以出來見人大秀健身成果。」