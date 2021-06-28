郭蘅祈（左）與蘇達新戲化身洗頭妹。（GagaOOLala提供）

柳廣輝導演繼億萬票房電影《刻在你心底的名字》後推出新作，攜手實力創作歌手郭蘅祈(郭子)及金鐘獎最佳男配角蘇達，共同打造最三八最可愛的輕鬆喜劇《親親壞姊妹》。本片講述一對生理男性的好姊妹因誤會而分離，久別重逢後一起踏上人生中最後的華麗冒險旅程。

影片將於本週五(7／2)起在GagaOOLala同志電影線上看全球同步上架，蘇達緊鑼密鼓宣傳新戲，早早敲定傳播弟的節目慘遭疫情阻撓，被迫改成在家連線錄影，沒想到居家錄影行程，反而讓蘇達卸下心防，大方分享大學時演技遭到批評、休學從軍得了憂鬱症、大開金口唱歌，掏心掏肺真情告白還不夠，竟親身教學怎樣讓男性下面變得更驕傲！

節目中蘇達回憶起唸北藝大時候，被學姊評論演技不佳，演什麼角色都一個模樣。打擊太大讓當時大二的他，下了先休學去當兵這個重大的決定。「當兵抽到海軍，原先要在海上當一年八個月的鍋爐兵，長時間生活被壓縮，懷疑自己怎麼會每天在這裡？不是應該在萬丈光芒的舞台上嗎？長期心情不好導致憂鬱症反覆復發。」當了一年的義務役後就被驗退，沒當完兵成為他生命中最大的遺憾。

退伍後蘇達曾經主演過《他和他的心旅程》與《淚滴卡卡》等同志角色，但這次的角色與性別氣質有別以往，蘇達大方分享了對性別的想法：「如果喜歡一個人，應該將性別擺在第二層的考量，首要關鍵應該是你是不是真的喜不喜歡對方。」並坦言本次參與《親親壞姊妹》中繽紛綻放式的演出是跳脫性別符號的存在，當場表演了High key與低頻兩種演繹方式，切換之自然！讓傳播弟深感佩服。

未曾在電視劇以外的節目中唱過歌的蘇達，應傳播弟要求，難得開金口演唱了《親親壞姊妹》的電影主題曲〈別在傷口灑鹽〉一段：「別讓昨天在你傷口狂妄的灑鹽，一碰就痛一想就悲，愛一遍教人老了好幾十歲，別讓昨天在你傷口狂妄的灑鹽，沖掉心中愛的餘味，再活一遍」。除了擁有原住民底子嘹亮嗓音之外，加上演員的歷練，讓蘇達唱來別具張惠妹與郭蘅祈(郭子)老師的風味。「真的是演員耶，很多情緒的細節在裡面」傳播弟聽完瞬間拍手叫好，讓蘇達害羞得求救：「對不起郭子老師！我沒有歌喉只能靠戲啦！」

在節目中招牌單元「快問快答二選一」中，蘇達毫不猶豫選了同樣是柳廣輝執導的電影《刻在你心底的名字》中的Birdy，不選阿漢，原因是「Birdy(曾敬驊)看起來很好掌控！我知道阿漢(陳昊森)是獅子座，獅子座永遠是在叫你怎麼做，很難搞。」

聊到不羨慕阿漢室友下面一大包的時候，蘇達自豪地說「我自己的也很驕傲！原住民沒有在那邊謙虛的啦。」當場炫耀自己除了演技，下面也是有過人之處。此外，蘇達加碼分享怕胖的原因竟是怕脂肪會把性器官根部淹住「藝人防疫在家最怕發胖，男人千萬不能胖，一變胖雞雞會變短！每瘦15公斤，小雞雞就會(看起來)長0.8公分。台灣更有媒體報導瘦5公斤性器就會長1 公分喔！」逗得傳播弟爆笑邊說要趕緊減肥。