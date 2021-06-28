先前才被台新夢想家宣告釋出的重量級中鋒王柏智，28日正式透過高雄鋼鐵人官方新聞稿確認，將會成為鋼鐵人第一位官宣的本土球員，先前鋼鐵人曾公布總教練將找外籍教練貝瑞，以及找回上季夢想家洋將塔克，接下來會有那些本土球員加入，相當值得外界好好期待一下！

以下是高雄鋼鐵人新聞稿內容，「今年加入P.LEAGUE+的高雄鋼鐵人28日公布一則球員加盟消息，重量級中鋒王柏智將化身鋼鐵坦克，硬派駛進高雄大港，將攜帶高強度防守以及籃板能力等重裝武器上陣，目標守護球隊禁區。

24歲的王柏智是位充滿潛力的年輕好手，HBL基隆商工時期就常登上媒體版面，擁有基商歐尼爾封號，儘管體重破百，靈活腳步，挾帶驚人破壞力與牽制力。升上大學後，曾助國立體育大學於UBA摘下隊史首冠，當時他就展現成熟的球技與心態，目標是放眼更多冠軍，畢業後來到職業籃球聯盟P.LEAGUE+，王柏智效力台新夢想家期間，擔任外援替補重責，上季季後賽以及冠軍賽都能感受到王柏智把握上場機會，為球隊做出貢獻的積極態度。

王柏智正式離開台新夢想家後，新賽季將披上高雄鋼鐵人戰袍。高雄鋼鐵人球團GM鄭明元表示，非常欣賞柏智的禁區腳步和身體厚實度，同時球隊發現，上季場上效率值，柏智的數據比較起其他本土內線球員更加高效。談到對於王柏智的期待，鄭明元表示，希望新賽季中球隊能夠給柏智更多上場時間，為球隊提供紮實的防守和鞏固球隊禁區。另外，鄭明元補充，柏智開朗的個性和對籃球的積極態度，不論上在球場上或是球場外，我們相信都能夠為球隊帶來更多的球迷，展現對高雄鋼鐵人的支持。

與高雄鋼鐵人正式簽約，王柏智心情雀躍，他表示對於加盟新球隊非常期待！面對新賽季，他期盼盡己所能幫助球隊，新球隊會有新的陣容以及教練團，甚至有新的主場，希望以打進季後賽為目標，勇於挑戰！」