航運股股價跟著景氣熱度不減，貨櫃三雄市值持續攀高，3檔今天同步亮燈漲停，市值跟著創高，長榮(2603)市值衝上9000億元，超越中華電(2412)，位居台股市值第5大；萬海(2615)今天攻上300元，市值達到6654.9億元，一舉超過聯電(2303)、台塑(1301)及南亞(1303)，擠進台股第10大市值。陽明市值為4368.5億元，排名第19大市值。

航運進入第3季旺季，景氣能見度高，上周運價指數再創新高，航運多頭氣勢不滅，長榮、陽明及萬海全數漲停作收，收盤價都來到176元、166元及300元，萬海更為首檔300元的航運股。

這波航運景氣還沒看到降溫情況，不管是航運指數或者旺季效應，都讓市場有相當大的期待，預料股價創高機率仍大。長榮市值今天收盤來到9189.9億元，接下來市值將挑戰1兆元，也有望力拚台塑化的1兆335.7億元。

貨櫃三雄市值飆升，在6月18日進入台灣50成分股，也讓連結台灣50指數的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、富邦台50(006208)等被動型基金建立持股，進一步帶來支撐力道。

目前法人給予的目標價，以萬海342元最令市場驚艷，長榮及陽明在200元以上，今天最新報告約落在208元及203元，隨股價漲勢不停，後續應該還有被持續調升的空間。