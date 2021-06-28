航運帶頭衝，台股進逼17600點！今天台股再度由航運類股及鋼鐵類股扮演多頭攻堅要角，燁輝(2023)、長榮(2603)、春雨(2012)、聚亨(2022)、彰源(2030)、新興(2605)、萬海(2615)、宅配通(2642)、唐榮(2035)、青鋼(8930)、正德(2641)、強新(5013)、中鴻(2014)、大成鋼(2027)及新光鋼(2031)等股價連袂漲停作收，且中場過後，聯發科(2454)、瑞昱(2379)、晶豪科(3006)等IC設計股轉強，護住台股多頭氣勢，帶動台股開高盤中震盪殺低後再收高，繼續往17600點挺進，終場加權股價指數為17590.97點，上漲87.98點，成交量約4406.48億元，OTC指數為213.26點，上漲0.86點，成交量約839.44億元。

今天盤中上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲7.93%，其次是電線電纜類股及鋼鐵類股，分別上漲6.77%及6.24%，表現較差者為觀光類股、百貨類股及其他電子類股，其中觀光類股下跌2.06%，百貨類股下跌1.54%，其他電子類股下跌0.85%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，上漲8.52%，表現最差為觀光類股，下跌1.87%。

就技術面來看，今天台股在航運類股及鋼鐵類股強攻帶動下，指數開高震盪後收高，終場上漲87.98點，以17590.97點作收，直逼17600點；上周台股在回測月線後，連續4日上漲走勢，強勢收復5日與10日均線，助扭轉大盤短期均線下彎的不利局面，目前季線自低檔往上扣抵，使得17000點整數關卡具有強勁支撐，今天指數再度收高，且月線、季線及半年線等中長期均線仍呈現多頭排列，加上外資轉賣為買，台股中多格局未變，有機會挑戰歷史高點17709點。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台灣本土疫情逐漸趨緩，雖然三級警戒再延長兩週，不過新增染疫人數下降，疫苗數量也有增加，且台灣為出口導向經濟體，美、歐經濟轉佳可望帶動台灣出口表現，內需短暫低迷對整體基本面影響有限，預期大盤仍處高檔震盪、類股輪動格局。另外，聯準會主席鴿派論調與兩黨達成1.2兆美元基建協商，美股帶動國際股市走高，其中又以科技股表現最為強勢，預期資金面仍偏寬鬆，有利資金持續回流，接下來大盤能否再創新高，可留意接下來陸續公布的6月營收、美國公債殖利率走勢及本土疫情與疫苗進展。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國與歐洲等主要先進國家疫苗施打率將於5月達到50%，疫情有效的控制，之前最嚴重的印度也緩和下來，全球經濟持續增溫，美國與歐元區PMI指數皆維持高檔，並來到10年來高點位置。國內方面，雖然本土疫情仍居高不下，但對市場影響已鈍化，5月上旬修正至半年線止跌，下旬即展開反彈行情，國內企業多以出口為導向，國外經濟正向，本土疫情對於股市影響基本上可忽略，不過，加權指數此波從15000點附近一路反彈至17500點之上，波段大漲2500點，股市已反映經濟及產業面利多，第二季末以前以震盪盤整格局機率大，建議選股不選市。

吳繼先指出，台灣企業仍以外銷出口為主，因歐美疫苗施打率高，經濟成回溫起飛狀態，台股企業營收獲利必隨之成長，以半導體產業而言，需求殷切，客戶庫存水位低，目前仍供不應求，漲價氛圍之下仍有利於漲價概念的半導體上下游，利基型DRAM與NOR皆有需求成長，以及供給減少的情況，價格趨勢強勢到年底。預期晶圓代工成熟製程缺貨至2022~2023年，持續看好漲價概念的晶圓代工與IC設計族群，以及近期漲價趨勢最為明確的DRAM與NOR FLASH等記憶體。