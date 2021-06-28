Open RAN開放式無線電接取網路已成為5G最熱門話題。經濟部技術處緊跟國際5G發展，看準此開放架構將成為5G時代臺灣大力發展的機會，由工研院研發臺灣首套符合5G O-RAN標準之智慧基站網管系統(5G O-RAN RIC)，今(28)日更攜手和碩聯合科技、是德科技於世界行動通訊大會(MWC)發表技術成果展現臺灣資通訊5G O-RAN端到端專網系統軟硬體設備堅強實力。

根據SCF market status report預估，累計至2026年全球5G小基站數量將達2000多萬台；市場更預2030年專網相關設備規模將可達180億美元。但觀察產業痛點，發現若未來智慧工廠、智慧醫療等專網發展普及後，按現行基地台佈建、維運都得仰賴人力計算，恐帶來更高成本，對於專網所需基站及系統產品銷售也是一大挑戰。

5G O-RAN主要是提供大小型基站通用的基礎軟體架構，以建立橫跨4G與5G的多重連線，且配置小型基站，目的在降低資本支出，透過軟體調整因應各種行動通訊服務，將系統放在雲端上，電信營運商可購買白牌伺服器、交換器、小型基站等等網通產品，用以建設自己的行動通訊架構，藉由Open vRAN 改變傳統的無線存取網路架構，以滿足最佳效能及成本效率；在成本效益能夠發揮的前提下， O-RAN也有助5G企業專網布建，將核網路虛擬化，讓降低企業營運負擔。

經濟部為協助產業掌握基地台高值化市場，經由工研院研發臺灣首套符合5G O-RAN系統架構之智慧基站網管系統，可一鍵提升基地台佈建、維運效率與網路管理效能，此網管技術不僅已技轉電子大廠、網通設備廠，今年更特別攜手和碩聯合科技研發的5G O-RAN基站、是德科技測試設備，於MWC線上展示5G O-RAN端到端專網系統，在國際舞台大秀臺灣智慧網通軟硬體產品，為臺灣廠商搶攻國際智慧基站市場。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，工研院多年鑽研專網網路管理技術，研發臺灣首套符合5G O-RAN標準之智慧基站網管系統，具有兩大優勢，包括可讓專網下小型基地台快速佈建，以及提供智慧裝置網路資源即時動態調整，讓網路最佳化。