傳染力超強的印度Delta變種病毒進入屏東社區，引發民眾恐慌，引起不少民眾擔憂7/12解封無望。國民黨立委鄭麗文今(28日)在臉書批政府，「防疫超慢部署，而且只做半套」，指揮中心早就開始留意這次的病毒株，而首例Delta病毒個案6/6自秘魯返台，6/14即確診，指揮中心卻遲至本月27日才開始做入境廣篩。

指揮中心25日指出，因應Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，自27日起全面提升入境人員檢疫措施，分別是自「重點高風險國家」巴西(巴西變異株)、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國入境旅客(過去14天旅遊史、含轉機)，自空港或海港入境後一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用、上述7國旅遊史以外之所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。

鄭麗文舉例，事實上，國民黨去年就多次呼籲政府要實施入境普篩、堅守國門，像是她在去年八月就提出中央應用入境普篩的方式補破洞，新北市長侯友宜也早在去年三月開始，多次示警中央應該實施入境普篩，「卻屢屢遭綠營以偽陰偽陽、醫療量能不足及成本過高等理由拒絕，甚至不惜動用側翼將提出建言的人打成普篩仔」。

針對指揮中心的因應措施，鄭麗文質疑，只有這七國入境需要PCR？針對WHO提醒Delta病毒已有明顯爆發趨勢的85國，入境通通不用PCR？「陳時中部長當初說普篩會多花8億，使醫療資源無法負荷，然而今日台灣卻因為上位者剛愎自用、不願採納各方建言，花了8000億紓困，更犧牲了百業生計、六百多條性命，更真正造成醫護人員難以負荷的重擔」。

鄭麗文直言，沒有人願意染疫，面對疫情入侵，台灣人民卻沒有足夠的疫苗，醫護人員也疲於奔命、體系幾近崩潰，民進黨政府，請考量台灣手無寸鐵，不要再將人民的苦難當作政治算計，不要再讓政治凌駕專業做防疫，擴大Delta病毒高風險國家實施入境廣篩名單，或是全面實施入境普篩，更重要的是足夠且安全認證無虞的疫苗。