近來因高齡長者施打AZ疫苗，死亡率偏高，導致數日前的取消預約接種潮。南部有一家塔位業者響應政府推廣接種疫苗的政策，推出接種疫苗買塔位就可獲得防疫優惠價，成為台灣首個積極推動接種疫苗政策的殯葬業者。

位於高雄市岡山區郊區的業者表示，此前疫情不明朗時，因為不曉得未來情勢，就會囤口罩、酒精等防疫物資，超前部署。前陣子因疫苗數量較不夠，就改搶接種疫苗。由此可見，想提前規畫所有事情、避免意外發生，都是人性。

業者指出，在經歷這麼混亂的2020、2021年，民眾也應該對於生死觀念更開放、豁達了，預先計畫好身後事，或先購買好塔位，也等於給自己跟家人，打了一劑「不怕隨時離世的預防針」，做好準備，就不怕萬一。

此優惠措施也引起民眾討論，包含「打疫苗心理建設等級5，買塔位心理建設等級根本10！」、「剛好是一條龍服務嗎？」，也有人說：「目前打疫苗的民眾大多是高危險群，虧他們想的到這種促銷優惠」。種種可見業者用支持來取代單純宣傳，反而更吸引民眾注意。