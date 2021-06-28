原油期貨價格上周續創波段新高，Brent與WTI原油週上漲3.63％與3.87％，分別站上76.18美元與74.05美元，因需求強勁且預期油國產出仍有所節制，加上伊朗核談判未有明顯進展與外資持續看多，近期油價表現強勢。

街口投信分析，原油價格過去一年來的反彈，OPEC+的減產決定具有主導作用，將關注OPEC+本周進行會議，市場預期OPEC+將就8月部分增產達成協議，預期增幅約為每日50萬桶。在OPEC+將謹慎增加原油供給預期下，隨夏季用油旺季來臨，可望持續推升油價表現。

根據美國能源資訊署（EIA）上周最新報告顯示，原油庫存降幅超預期，庫存大減約761萬桶至15個月低點，明顯高於預期的減少350萬桶，而前週減少約735萬桶，顯示用油需求持續增長，庫存大幅下降。

同時，外資券商摩根大通上調2021年全球原油需求預估，主要來自中國的需求上修。認為美國旅遊需求在勞動節前將維持強勁，並上修布蘭特原油2021年底油價預測至每桶80美元。

此外，上週美國參院兩黨針對基建方案達成初步共識，其中傳出提議出售60億美元的戰備儲油作為部分基建資金來源。若以上週五WTI原油期貨收盤價74.05美元計算，估計將釋出約8100萬桶原油，占美國戰備儲油近13％，惟油價對此訊息反應相對有限。