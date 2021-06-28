民用航空法遙控無人機專章及遙控無人機管理規則實施至今，已滿一周年，台中市政府配合民航局修正圖資期程，於今年6月8日修正公告台中市347處遙控無人機禁限區域，其中包含南屯區彩虹眷村等，將自29日起生效。

交通局長葉昭甫說，這次新增的遙控無人機禁飛區域包含西屯區中央公園及南屯區彩虹眷村等，另除先前民航局已公告的禁、限航區外，包含高速公路、快速道路、台鐵高鐵及台中捷運綠線沿線與場站區域30公尺內、軍備設施、法務部機關、中科園區、高美濕地、麗寶樂園等區域，這次仍維持禁飛。

其餘範圍在合乎法規下，開放從事遙控無人機活動，請民眾於執行飛航活動前，務必事先確認是否處於禁止飛行區域。

葉昭甫表示，自然人僅可於民航局及市府公告禁限區域外，遵守相關法規操作遙控無人機；政府機關(構)、學校或法人，如因業務需要，則可透過活動申請，於公告禁限區域飛行並排除相關操作限制。