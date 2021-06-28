虎航空姐「Rita」高鈺雯擁有精緻臉蛋和勻稱火辣身材，被日媒稱為「千年一遇空姐」，儘管已經升格人妻仍然魅力不減，擁有超過50萬粉絲追蹤，她也時常曬出美照讓粉絲一飽眼福，日前她再度上傳比基尼辣照，誘人曲線讓她瞬間引起暴動，網友紛紛激動直呼：「比傳說中的美人魚還美」。

Rita日前曬出美照，只見她站在海邊，身穿純白色單肩比基尼，腰間還掛著白色薄紗，不僅展現S曲線好身材，天邊一道光灑落，她就宛如海洋女神降臨，Rita也在內文提到：「疫情結束可能要住海邊一個月。」透露出自己已經在家被悶壞的心情，然而網友卻全都歪樓，

由於受到疫情影響，只能待在家落實防疫，Rita期間多次曬出比基尼照，懷念過去可以出遊的心情，這次再發文也吸引不少人直呼：「比傳說中的美人魚還美」、「仙女下凡」、「我以為是小龍女出現了，女神啊！」、「太美了吧」、「美的過分」、「女神中的女神」。

Rita畢業於東吳大學中文系，在校期間就多次登上PTT表特版，擁有超高人氣，當時許多人都猜測她會進演藝圈發展，但Rita卻選擇考上空服員圓夢，一開始在復興航空，之後轉到虎航，還因此有「最美虎妞」的稱號，超高顏值每每都能引起熱烈話題。