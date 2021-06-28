印地安人28日被雙城打敗，更倒楣的是自家右外野手奈勒(Josh Naylor)在一次接球時與隊友相撞，不幸跌斷了右腳踝！這起意外發生在4局下半，比賽因此暫停12分鐘，奈勒被抬上擔架，送往當地（雙城主場明尼蘇達州）亨內平縣醫療中心急救。總教練法蘭柯納(Terry Francona)說：「我們目前只知他有骨折，接下來要等醫院的結果。」雙城最後8-2獲勝。

Oh man.... Josh Naylor just had a nasty collision and is in incredible pain.



Probably don't want to watch if you have a squeamish stomach.... pic.twitter.com/dTL5LTtNDI — Tyler Wiederhoeft (@TDWiederhoeft) June 27 2021

4局下，雙城普蘭柯(Jorge Polanco)打成高飛球，二壘手克里梅特(Ernie Clement)跑出去接，右外野手奈勒同時衝過來。兩人都專心抬頭看球。奈勒稍早一步發現對方，他因為試圖閃避才被撞飛到一旁，他在空中轉體超過180度，著地的時候不幸扭傷右腳踝，趴在地上喊痛，半天起不來。

普蘭柯其實是收棒不及才把球「打」出去。二壘手克里梅特到最後也沒有閃躲，中途改變方向的奈勒承受所有傷害，接殺的球也從奈勒的手套掉出，被判定為安打（克里梅特撿起來傳二壘）。

雙城克魯茲(Nelson Cruz)隨後轟出全壘打送回普蘭柯。印地安人追不回大量的失分，張育成在第8局被派上守備三壘，但沒獲得打擊機會。

飛球的落點在二壘與右外野之間，總教練法蘭柯納認為外野手奈勒有責任喊退二壘手（因為二壘手是後退接球），從重播看來奈勒可能並沒有這麼做，導致相撞的慘劇。奈勒倒地之後，克里梅特垂頭喪氣坐在外野草地，就連雙城打者看著也於心不忍。