Huons Global Co Ltd藥廠今天表示，其韓國財團計劃生產俄羅斯衛星-V（Sputnik V）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗單劑版Sputnik Light，最早會從9月開始。
Huons表示，此計畫是應衛星-V疫苗行銷商俄羅斯直接投資基金（RDIF）的要求，該疫苗將與同為RDIF委託的Sputnik V疫苗一起生產。
俄國當局設法擴大產能以因應需求升高之際，Huons曾在4月表示，每月將生產1億劑衛星-V疫苗供出口用。
Huons表示，其集團8月將開始生產衛星-V與Light的疫苗樣本，並會滾動式調整產能以因應RDIF需求。
Huons表示正在擴大產能，目標是年底前生產3000萬劑。
RDIF另委託南韓藥廠GL Rapha每年生產逾1.5億劑衛星-V疫苗。
韓國批准4種疫苗上市，分別為阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞（Pfizer）、嬌生（Johnson & Johnson）及莫德納（Moderna），不過尚未展開衛星-V 或Sputnik Light的核可程序。
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