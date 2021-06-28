工研院研發台灣首套符合5G O-RAN標準的智慧基站網管系統（5G O-RAN RIC），可一鍵提升基地台佈建、維運效率與網路管理效能，28日攜手和碩聯合科技、是德科技於世界行動通訊大會（MWC）發表技術成果，在國際舞台大秀智慧網通軟硬體產品，期為產業帶來更高值化的產品解決方案，搶攻國內外網通設備市場。

工研院資通所所長闕志克表示，研發台灣首套符合5G O-RAN標準的智慧基站網管系統，可讓專網下小型基地台快速佈建，並能提供智慧裝置網路資源即時動態調整，讓網路最佳化，曾兩度獲得全球小型基地台論壇獎，顯示台灣的小基站智能化管理技術已與國際並駕齊驅。

智慧基站網管系統包括3大關鍵技術，「服務管理與編排」可一鍵管理，提供基站效能及雲平台的資源負載等資訊，「非即時網路智能控制」透過機器學習，因應流量環境變化，主動提前調整基地台之間的網路資源配置，以及「近即時網路智能控制」，依照應用服務自動調整傳輸優先性、切換連接點等，達到基地台訊號最佳化。

和碩聯合科技第六事業處總經理馮震宇表示，和碩依O-RAN標準自主開發的5G基站，可針對不同場域應用進行效能最佳化，大幅降低硬體成本外，後續硬體設備採購與維護升級更為便利，採用網路功能虛擬化平台技術，可提供客戶更彈性、快速、客製化的服務。

是德科技的測試方案可加速O-RAN相符性設備開發、整合和部署的整合式解決方案，此方案專為晶片製造商、網路設備製造商、行動通訊業者，在MWC展示使用的終端模擬器與核心模擬器，由是德科技提供，協助確保一切符合效能標準。