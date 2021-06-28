已營業18年的風尚人文咖啡館彰化旗艦店，驚傳將於7月底正式歇業，近日低調貼出內部整修公告，全面出清拍賣店內生財器具與餐具杯盤。（謝瓊雲攝）

店內餐具杯盤以市價1至3折出清拍賣，有些幾乎是全新，不少彰化市民眾聞風傳來排隊搶便宜。（謝瓊雲攝）

已營業18年的風尚人文咖啡館彰化旗艦店，驚傳將於7月底正式歇業，近日低調貼出內部整修公告，全面出清拍賣店內生財器具與餐具杯盤。（謝瓊雲攝）

店內餐具杯盤以市價1至3折出清拍賣，有些幾乎是全新，不少彰化市民眾聞風傳來排隊搶便宜。（謝瓊雲攝）

彰化市蔡小姐聽朋友告知後，中午前來挑選新家餐具，花了3000多元買了許多陶杯、火鍋與花茶餐具組。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，全台三級警戒不斷延長，所有餐飲業一律只能外帶、無法內用，重創餐飲服務業，老字號的風尚人文咖啡館彰化旗艦店驚傳即將歇業，近日貼出「內部整修」公告，低調拍賣店內所有生財器具與餐具杯盤，引發彰化人唏噓感嘆。

有彰化市民在臉書貼文指，風尚人文咖啡館彰化店要結束營業了，大家又少了一個好停車的聚會地點；結束營業前正在拍賣店內的桌椅、餐盤、咖啡杯與花茶壺，有興趣的山友，可到現場去挑選。結束營業消息也在臉書社團「彰化人大小事」引發熱議，表達不捨。

薛姓業者指出，去年疫情爆發以來就面臨嚴重虧損，今年5月以來政府要求只能外帶後更是經營困難，有時一整天6個員工上班，營業額卻不到1千元，一個月營收連1個員工的薪水都付不起；每個月虧損近200萬，無奈只能結束營業。

薛姓業者表示，風尚人文彰化旗艦店在彰化已經開業18年，全台最盛時期曾有20多家店，但這兩年不敵疫情，均已陸續停業、轉型，彰化店每月店租高達60萬元，原本考量員工生計打算咬牙苦撐，但因租約年底到期，地主有意轉賣蓋房子不願再續約，只好停業。

賴姓店長指出，員工們上班到7月底後正式歇業；店內員工多數安排轉至集團內其他關係企業工作，少部分選擇離職則依勞基法資遣；從開店至今就到職的她感嘆，同事們得知要歇業都感到不捨，但業績慘澹剩不到一成，多數人也都有心理準備。

風尚人文複合式餐飲店曾在中部創下風潮，最早第一家創始店1999年開在台中市文心路，前年已轉型賣鍋物；因為疫情嚴峻，加上消費型態轉變，近年部分分店已陸續結束營業，去年員林中山路旁旗艦店也改為高檔日料石井屋、和舞鶴日式咖啡館。

2003年開幕的彰化旗艦店，包含停車場和庭園造景占地近2000坪，曾經採24小時營業，不少人喜愛泡在館內喝咖啡、吃宵夜、看雜誌聊天，最盛時期從新竹竹北到嘉義共有22家店，如今彰化店停業後，只剩台中市2家店和嘉義市1家店。