中天綜合台36頻道節目《同學來了》明(28日)播出「跟你當朋友我好苦！綠葉辛酸誰人知？！」， 邀請勇太、佩德羅、海產、卞慶華、葉欣眉、玉兔等演藝圈好友組合分享那些藏在內心已久的辛酸事。

海產及卞慶華過去因錄節目一拍即合，就連喜歡的女生也撞菜。海產在節目中抱怨，在鮮肉男神卞慶華身邊完全只能當襯托的角色，受盡委屈。某次收到女生主動邀約，原以為有桃花出現，不料對方的話題全圍繞在卞慶華身上，甚至只關心他的感情狀況，讓海產不是滋味，負氣之下帶著玩笑口吻：「他其實是同志！」此話一出便讓在場所有人驚呼！慘遭報復的卞慶華驚訝之餘也忍不住反擊：「還記得你之前失戀喝醉後親的女生嗎？她其實是男生，是變裝皇后！」荒謬往事讓海產尷尬到一度說不出話，一旁的阿Ken則開玩笑說：「只要是活著的，願意跟海產親的，他應該都會開心啦！」

佩德羅和勇太的跨國友誼深厚，過去在《小明星大跟班》兩人還遭懷疑關係不單純。勇太也在節目中揭開佩德羅私下的另一面：「有一次去他的房間看到好幾個黃色液體的寶特瓶，他卻跟我說因為廁所距離太遠，所以就用寶特瓶就地小便！」全場一聽都直呼：「超噁心！」勇太也透露：「還不只這樣！之前跟他出去玩五天他也完全沒換過襪子！」私下的生活習慣與他的亮麗外型實在讓人難以聯想。

《同學來了》(左起)海產、卞慶華。(圖／中天綜合台提供)

勇太自嘲是個稱職的綠葉，和佩德羅一起出門成了他的私人助理，還要幫他和粉絲合照，佩德羅卻說：「很正常啊！而且你現在在這也是因為我才有辦法騙通告！根本就是我的寄生蟲！」談起工作勇太也有不少吃悶虧的經驗：「之前有個合作，廠商詢問能不能兩人一起合作，過沒多久卻發現，工作變成他的了！廠商再也沒連繫我！」事發之後，佩德羅也並未幫好友爭取機會，讓旁人替勇太叫屈！更多精彩內容敬請鎖定每週一至週五晚間九點中天綜合台《同學來了》。