衛福部長陳時中今天證實，下一批自購的41萬劑莫德納疫苗確實會在周三（30日）進來，只不過航班班次與媒體報導有誤差，另外我國也曾與美國Novavax、德國CureVac兩家公司談過疫苗採購。

針對周三將來台的莫德納疫苗，陳時中也解釋為何選在今天宣布？是否與媒體搶先披露有關？他則說，由於已有媒體先報導，因此主要是證實這件事情，但還是希望在疫苗還沒進來前，大家還是報少一點好了，免得節外生枝。

陳時中今天說，去年底就曾跟Novavax公司談過，當時我們只要是對進入二期或是有潛力的，都會建立一個溝通管道，去年Novavax告訴我們，說他們已經加入COVAX平台，現在試驗告一段落，對方建議我們要在平台做爭取，比較可能可以得到比較早，否則在雙邊供應都會拖到比較晚的時間。

陳時中說，當Novavax接近要成功的時候，我們有透過其他管道，跟他們做進一步的談判和溝通，而目前COVAX平台我們也有提出需求數，但現在這個平台幾乎停擺，但我們已提出兩百多萬劑的需求。

陳時中也透露，我國對可能成功的疫苗廠商都有談，就像德國另一家CureVac試驗成果雖然不好，但我們也有跟他談過，這部分駐德代表處也都知道。

至於國產疫苗高端，有哪些技術性資料尚未補齊？陳時中也說，食藥署對相關審查作業常被批評過嚴，而大家之所以會批評過嚴，代表是很嚴謹的單位，對任何時候送的資料審查也好要補件也是常有的事，只要是他們認為資料不完整或沒有辦法證實某些情況，有須要探討的問題都會請廠商補件，這部分要看廠商補件速度怎樣，才會決定最後審查速度，在新藥或新疫苗審查對相關文件技術性資料要求相對嚴格，因此審查時間無法預判。