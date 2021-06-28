【旅遊經 編輯部報導】

小卷肉質Q彈鮮美，營養價值高且熱量低，是健康美味的好食材，在小卷的產季之際，深澳在地廚師教大家做簡單的小卷料理，讓民眾在家也能方便料理出美味的小卷美食。另外，民眾欲採購新鮮的小卷等食材，可透過漁戶或在地店家推出的海鮮宅配服務，即使防疫在家也能品嚐餐廳般料理。

新北市沿海美景壯麗、漁產豐饒，每年4至9月東北角海域正值小卷產季，以食當季的美食準則，小卷含有豐富蛋白質、礦物質、牛磺酸及EPA、DHA等不飽和脂肪酸，是高營養低熱量的健康食材，防疫在家也能吃得安心又健康。

小卷肉質Q彈鮮美、營養價值高，是美味健康的好食材(圖片：新北市政府漁業處提供)

深澳在地廚師教大家做簡單的小卷料理(圖片：新北市政府漁業處提供)

※.深澳在地廚師推薦二款簡易版的小卷料理：

一、冷凍小卷經沖洗後放入加入少量鹽、米酒於滾水中，提醒滾水下鍋，可避免小卷外皮脫落，水滾後關小火續煮1分鐘撈起，一道簡單的「川燙小卷」就可輕鬆上桌。二、變化版，可用剛剛川燙過的小卷下鍋微煎後，撈起備用，另取薑絲、辣椒及蔥段大火爆香，放入剛剛的小卷並加入少許米酒、醬油、糖及香油快炒，起鍋後又是另一道令人垂涎三尺的「蔥薑爆小卷」。

目前新北市防疫零接觸海鮮宅配服務，精選小卷、貢寮鮑、鯖魚、午仔魚、吻仔魚等多樣優質水產品供民眾選購，可以直接宅配到府，免去出門採買接觸人群的機會，新北市政府漁業處表示，防疫期間歡迎民眾使用電商通路或店家宅配購買海鮮，除可品嚐到高優質水產品外，還能以實際行動支持在地漁民。

※.相關購買資訊：

一、鴻利漁產或電洽(02) 2492-8373

使用電商通路或在地店家宅配購買海鮮，支持在地漁民 (圖片：新北市政府漁業處提供)

二、長順新鮮急凍宅配：林淑卿女士(0952-906729)

三、中華民國全國漁會三重示範魚市場網路商城或電洽02-89853979。