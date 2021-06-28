教育部正重組康寧大學董事會，在群組董事方面，「台北醫學大學」及「智慧健康系統」兩組正在角力，教育部30日決審。在目前高教工會康寧分部近日針對兩組群組董事進行意向投票，超過62％對「智慧健康系統」表達負面意向，對「台北醫學大學」表達負面意向的則有8.5％。

高教工會康寧分部一路反對「群組董事模式」的訴求，但始終未獲教育部與董事推選小組同意，迫於無奈，康寧大學分部僅能被迫針對進入最後階段的兩組群組董事團隊，進行貫徹民主精神的意向投票。

在兩組的群組董事名單，高教工會與康寧分部交叉比對、多方探尋與深入挖掘後，發現「智慧健康系統」之群組董事，與過去積極「入主」多所私校（包括興國管理學院、臺灣觀光學院、及人中學、亞太創意技術學院等校），並在入主後對這些學校的教職員、學生權益，皆造成嚴重負面傷害的「中信金融管理學院」團隊，有著極為密切的關聯。

投票顯示，超過62％的康寧教職員對「智慧健康系統」表達負面意向！僅7％康寧教職員對「智慧健康系統」表達正面意向。對另一組「台北醫學大學」，呈現出了較低的負面意向（約8.5％教職員表達出負面意向）。

高教工會與工會康寧大學分部同時表示：雖然迫於無奈，短時間內無法達成多數教職員所主張「教職員董事過半」、「董事會民主化」訴求，然而，日前工會康寧分部與會員所進行的說明、討論中，已經正式決定將依據《團體協約法》法律所賦予的權利，全力推動與校方（以及新的董事會）協商並簽訂團體協約，力求在未來透過勞資平等協商的法律程序，在團體協約中保障教職員權益並真正確保康寧大學的永續經營。

高教工會則對所有私立大專院校的教職員提出警告：教育部此次一手破壞了「公益董事」的公益精神，而在康寧大學董事推選過程中，開創了無異於「競標、拍賣私校董事席次」的惡例後，未來，必將對日後許許多多可能將面臨董事會更替的私立學校，產生一次又一次災難性結果，工會呼籲可能受到影響的私校教職員與學生們及早團結起來提前準備應戰！