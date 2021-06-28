今天新北市新增33例，創下三級警戒44天以來新低。北農群聚事件後，新北市開始針對境內果菜市場、肉品市場、三重魚市場員工快篩，位於三重區的全國漁會魚市場今天就預計快篩750名相關人員。今天最特殊的狀況出現在烏來，首度出現2例，是一位歲91歲的老婦及看護。

直播》新北增33例三級以來最低，侯友宜最新說明。

侯友宜表示，烏來區自疫情發生以來，都從來沒有過確診個案，但今天卻出現2例個案，是1名阿嬤到市區的醫院看診遭感染，而阿嬤的照顧者也遭感染，因此非本土社區感染。

侯友宜說，新北市今天33人確診，其中8人住院、25人在集中檢疫中心；分析確診者的分布，其中北農相關有5人、北市相關1人、不明感然源有2人，匡列104人。而三重魚市場今日截至12點已快篩332人皆為陰性，目前新北市將對批發市場做全面快篩。

今天早上8點半，由新北市立聯合醫院出動行動快篩專車，為工作人員快篩、陰性者則立即接種疫苗，針對承銷人、上午已完成供應人、代辦人員、魚市場同仁共約300多位進行快篩以及打疫苗，快篩結果皆為陰性。

侯友宜表示， 新北全力保護民生食物鏈，讓民生物資不要中斷， 新北不管從肉品市場、家禽市場、漁市場都會全部快篩並打疫苗，目前肉品市場、家禽市場已快篩、打完疫苗，今天新北漁會準備快篩750位，同時也施打疫苗。