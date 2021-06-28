布斯克茲 的復出為西班牙帶來中場的穩定性 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-16強】[西班牙@克羅埃西亞(中立場地)][06/29(二)00:00][編號593]

本場比賽雙方的實力不相伯仲。克羅埃西亞主力先發球員平均年齡都超過30歲，而西班牙球員大部份在國際賽的合作機會較少，彼此的默契較低。

克羅埃西亞的進攻基本都會由 [10]莫德里奇 Luka Modrić 開始，利用球場的寬度與深度，現合高成功傳送率，他可以在西班牙的防線中找出漏洞。除了在中場控制節奏之外，在對賽蘇格蘭時莫德里奇 更打進一顆漂亮的進球令人嘆為觀止。

看得到西班牙進行了3場分組賽之後有所進步，整體組織都後場開始進行，然後從兩邊路滲透至對方的禁區內創造射門機會，不過仍未到應有的水平。[5]布斯克茲 Sergio Busquets 復出面對斯洛伐克時為防守系統帶來穩定性，站位在中衛前作屏障不讓對手有時間組織。而本場對賽就要他能否封鎖住 莫德里奇 ，這將會十分關鍵。前鋒 [11]費蘭·托雷斯 Ferran Torres 替補上陣打進精彩進球，如比賽要進行加時的話，他會是西班牙的一路奇兵。

這組對賽是16強之中最難以估計的賽事，西班牙在最後一場分組賽表現才有提升。而在大型賽事當中克羅埃西亞的球員比較能處理壓力以及臨場變數。預計在90分鐘難以分高下之後，克羅埃西亞 會在加時或12碼的狀態下淘汰西班牙。[和/0:0]

博格巴 在國家隊的表現判若兩人（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-16強】[瑞士@法國(中立場地)][06/29(二)03:00][編號594]

法國雖然在分組賽擊退了德國，不過後面兩場的表現稍為遜色，條勢稍為轉弱。法國主要以紀律防守快速反擊戰術來突破對手。在搶到球之後會快速行軍馬上送到 [6]博格巴 Paul Pogba 然後尋找 [10]姆巴佩 Kylian Mbappé、[19]本澤馬 Karim Benzema [7]格里茲曼 Antoine Griezmann 三位前線快速前鋒作出傳送。相反當法國遇上密集防守的對手而控球時間較多的時侯反而有點不知所措。如瑞士有注意到這狀況的話可作適當調動阻止法國作出直線傳送，在禁區邊佈好防守線令法國不太容易交出傳送。姆巴佩 在分組賽的狀態不錯，可惜仍沒有取得進球，也可能有點急。只要先將基本做好，不要太輕易在禁區內摔倒，以爭取射門為首要任務的話，進球應該離他不遠。

沙奇里 在國家隊得到重用表配出色（圖片來源︰達志影像）

[23]沙奇里 Xherdan Shaqiri 在代表瑞士於國際賽的表現明顯的比他在球會的好很多，由於利物浦陣中顆顆巨星他難以取得常規先發位置。在國家隊他是重心球員被受重用，這激發了他的鬥志。沙奇里的傳送、定位球、遠射以及禁區內捕捉機會都十分有威脅，他能為法國的後防製造麻煩。

當然法國在整體的實力還是比瑞士優勝，預計他們可晉級8強。[法國勝/2:0/3:0]