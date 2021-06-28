中央流行疫情指揮中心統計，這周末以來，疫苗共接種1萬8399劑，其中AZ打了1萬6341劑、莫德納2058劑；目前共接種192萬6973人次，全台涵蓋率上升至8.04%。但這3天新增29人死亡，其中一名個案上廁所時突然倒地猝死。

指揮中心發言人莊人祥表示，這3天不良事件總共98件，其中非嚴重27件、死亡29件，其他疑似嚴重不良事件42件。

死亡個案為12女17男，年齡介於53到99歲之間，20人為75歲以上長者，接種疫苗後當日到11天之間發生。

莊人祥表示，針對其中3名個案的50多歲男性說明，他本身有中風、心臟病、洗腎、糖尿病，接種後前8天都是正常作息，第9天早上家屬叫不醒，打了一一九，到場已經沒有心跳，到院前死亡。

第二例本身有高血壓、糖尿病、思覺失調，接種疫苗後，4天後死亡，經解剖判定初步死因，為有胃穿孔，腹膜炎、麻醉性腸阻塞。

第三例50幾歲男性有中風、心血管疾病，有裝3個支架，心臟做過繞道手術，接種疫苗回家後覺得疲倦，3天後個案上廁所時突然倒地猝死。經解剖，初步報告為冠狀動脈周狀硬化心臟病，3個支架、3個動脈阻塞程度達95%~100%。