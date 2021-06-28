台中市第二服務站表示，移民署推出相關友好措施，疫情降到二級前都免到服務站申請。（第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

台中市第二服務站表示，移民署推出相關友好措施，疫情降到二級前都免到服務站申請。（第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

疫情持續三級警戒至7月12日，為了減少人流移動，移民署早已推出相關友善措施，持即將屆期居留證新住民及外國朋友，只要居留原因存在者，疫情降為二級起30日止，補辦手續即可；居留原因消失者，降為二級10日內辦理離境手續，換言之，降到二級前都免到服務站，讓新住民驚呼「原來係金ㄟ！其實我也很怕被傳染，友善措施真貼心」。

移民署中區事務大隊臺中市第二服務站指出，疫情警戒三級後，不斷接到民眾來電詢問能不能不到現場臨櫃申請。

越南移工阿杰日前到第二服務站櫃檯辦理延長離台申請時，移民署同仁告訴他三級疫情期間防疫優先，不用到站申請。阿杰驚呼說：「原來係金ㄟ！其實我也很害怕被傳染，雖然聽同鄉朋友說可以不用來蓋章，不用跑這一趟，但還是不放心，移民署真的好友善。」

移民署同仁指出，居留原因存在且居留證即將到期新住民及外國朋友，該署不限次數自動延長居留30日，但從疫情警戒標準降為二級當日起30日內，要準備好文件到全台各服務站補辦相關手續；停留即將到期及原本須經移民署許可延長離台外國朋友，也同樣在降為第二級隔天起10日內，攜帶文件補辦即可。若是屬於不符合申請延期停留及離台規定之外來人士，在警戒降為第二級隔天起10日內，直接到機場辦理手續後即可離境。

台中市第二服務站主任王驥提醒，值此三級警戒時期，可以暫時不用到移民署服務站，以減少疫情期間外出及接觸感染機會，移民署友善為民服務措施都會公布在移民署全球資訊網，還有多國語言版本幫助新住民、外國及移工朋友更加了解台灣疫情狀況及相關服務資源。此外，移民署全球資訊網「線上申辦專區」，以網路代替馬路。

第二服務站表示，疫情期間，如果有任何身體不適情況，請儘快篩檢及就醫，更別忘了可撥打外來人士在台生活諮詢熱線：0800-024-111，提供您最佳的諮詢服務。