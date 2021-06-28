紡織股得力(1464)今股價一舉突破半年線反壓，得力首季EPS為0.25元，今年4月和5月營收年增分別為65%及93%，2Q營收和獲利可望再上一層樓。得力去年因新型冠狀病毒疫情衝擊歐美終端市場及美金貶值因素，致全年淨損2.07億，EPS為-0.54元。但今年在歐美疫苗施打普及率提高，終端消費回升下，首季已經看到獲利動能回升。

得力表示，因大部份客戶都已經重啟拉貨動能，營運也逐漸恢復活力，110年營業方針主要為發展環境友善，符合環保需求的機能性與時尚流行性產品 ，積極與上游原料廠商共同研發環保回收新素材與助劑，整合本廠的假撚、織造、 染整加工與後加工貼合塗布等設備的創新技術，提昇產品品質與附加價值。

得力越南廠因應配合日本市場東協免關稅，主要供應商UNIQLO以休閒、居家服主打，搭配+J系列產品設計師聯名款為輔；此外，得力與越南成衣廠商加強合作，越南素材供應越南成衣廠，以縮短交期，快速服務為最大利基。

得力主要原料如塑化材料之市場價格受全球石油及商品價格波動影響，公司及子公司在原料成本上漲時期，即以增加備料方式減緩原料上漲的衝擊，並持續改善製程能力以降低生產成本，以及開發高附加價值產品等方式因應之，以提升毛利率、降低通貨膨脹的影響。