在歷經去年的停辦之後，今年巴塞隆納再度舉辦世界行動通訊大會(MWC)，而今年標準配備的科技為，新冠檢測、FFP2面罩，以及用於接觸追蹤的數位標籤。

本屆MWC大會將於周一開幕，預計三天的活動將湧入三萬名訪客，而此與過去的10萬人相比，出席率較低。在大公司參與的情形好壞參半，西班牙電信、法國的橘子電信，華為、聯想、沃達豐都等著亮相，但是愛立信、諾基亞和三星則選擇缺席。

而今年的活動將分為實體、虛擬和混合活動，為未來的商務提供藍圖。

GSMA總經理Mats Granryd表示，最擔心的是廠商說，我們不來了，但情形不是這樣。在去年取消大會之後，該公司蒙受鉅額虧損，並裁掉40%員工。

會場並有規模的檢測活動，僅在周六在MWC的大型會場Fira場內內就有1萬人接受了檢測。Granryd稱此過程順利，正向世界展示，確實可以舉辦這些活動。