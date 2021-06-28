余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺，年前檢查出直腸癌復發，余苑綺積極接受治療，但李亞萍日前悲傷透露，女兒的肺葉片有不正常陰影，大腿胯骨的淋巴結發現腫瘤，預計8月要動大手術，余苑綺則展現正能量，靠接業配貼補家用，網友紛紛湧入留言為她祈禱，余苑綺也展現堅強回應。

余苑綺雖然停工、專心養病，不過她近期仍積極接業配貼補家用，余苑綺還罕見和丈夫一起入鏡宣傳產品，由於余苑綺近期傳出癌細胞擴散，外界都很關心余苑綺的身心狀況，網友也紛紛留言關心、鼓勵「妳真得（的）很辛苦又偉大，祝福妳都好」、「妳一定要加油！」、「捨不得妳的辛苦，妳一定要加油，一切會好的」，余苑綺也堅強回應：「謝謝你的鼓勵」。

同時，余苑綺也親民介紹產品和說明用法，由於這是老公第一次上鏡，余苑綺還大方放閃，甜喊老公的表情很可愛，有網友留言：「感覺給妳洗髮很舒爽」，還釣余苑綺直呼：「是不是～很厲害」，她展現正面又堅強的一面，讓人看了很不捨。

余苑綺在2014年發現罹患直腸癌第3期，她經過12次化療，終於戰勝病魔，2016年宣布抗癌成功，未料余苑綺2019年生下第二胎後、直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散至肝、肺，不過余苑綺為母則強，為了一對子女積極接受治療、並在去年康復，余苑綺本以為抗癌成功，未料又復發，李亞萍上個月在錄影現場痛哭透露，女兒僅存肺葉片又照出陰影，近期還傳出大腿胯骨的淋巴結長腫瘤，預計8月要開刀，李亞萍感嘆8月是個大刀，希望余苑綺不要再被病病折磨。