新型冠狀病毒病COVID-19疫情5月中旬升溫，監察院就「3＋11」決策過程、疫苗整備與採購、移工人權，以及萬華「阿公店」涉掛羊頭、賣狗肉等4案展開調查；監委擬在不影響中央流行疫情指揮中心運作前提下，約詢指揮官陳時中，以釐清有無疏漏。

民進黨台中市議員張耀中於臉書PO文，聲援陳時中。張耀中在臉書PO文說「到底是要把第一線的防疫人員汙辱到什麼程度？你們還是正常人嗎？」

台灣本土疫情5月中旬爆發，外界質疑指揮中心將國籍航空機組人員返國檢疫措施從「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」是主要破口；後又爆出「3＋11」並未相關會議記錄等，為釐清相關爭議；監委申請自動調查，究明實情。

張耀中指出，什麼叫「不影響指揮中心運作」？陳時中部長已經一個人被當做好幾個人用，你現在還要約詢他，「你夠了沒？」當全世界的人都在致敬他們的防疫人員時，惟獨台灣在羞辱我們的防疫人員，再問一次：「你夠了沒？」