台南昨單日確診8例 今安南區湧現排隊篩檢人龍 篩檢站臨時擴增人力。

安南區怡安路果菜市場設置篩檢站，出現爆量篩檢人潮，現場抱怨不斷，醫療人員拿起警車擴音器向民眾解釋。（程炳璋攝）

台南市副市長趙卿惠（中）到果菜市場篩檢站視察。（程炳璋攝）

安南區果菜市場篩檢站28日中午還沒開始篩檢，就出現排隊人龍。（程炳璋攝）

篩檢人員告知民眾已無號碼牌，不少民眾站在篩檢站口，不斷抱怨大罵。（程炳璋攝）

安南區怡安路果菜市場篩檢站由成大醫療團隊負責篩檢工作。（程炳璋攝）

台南市安南區27日發生新冠肺炎家庭群聚，單日暴增8人確診，台南市衛生局28日上午在確診家庭的社區設站篩檢附近里鄰，下午再到怡安路果菜市場設站擴大篩檢，民眾驚慌湧現排隊人龍搶篩檢，還沒開始500張號碼牌就被領光，撲空民眾大罵，篩檢站臨時決定擴大篩檢至1000人。

安南區某社區一處集合式住宅出現新冠肺炎家庭群聚確診案例，1家8口皆中標，引爆安南區居民驚恐。台南市衛生局28日一早篩檢諮詢電話被打爆，安西自辦重劃區停車場設置篩檢站，針對確診社區的附近里鄰居民做快篩，一般民眾需預約才可篩檢，一個上午來了262人。

台南市衛生局28日下午在怡安路果菜市場設置免費篩檢站，民眾不需預約就可篩檢，中午就湧入大批排隊人龍，篩檢站根據人力篩檢量能，預估發出500張號碼牌，1時30分開始篩檢前，號碼牌已被領光，按時到達竟撲空的民眾大怒，現場抱怨大罵。

「要什麼沒什麼!」、「這麼多人害怕，為何現場只準備500人篩檢量？」有民眾特地請防疫假而來，被告知無法篩檢，氣得怒罵，現場不少民眾抱怨連連。

現場民眾抱怨不斷，負責篩檢工作的成大醫院醫療團隊人員拿起警車的擴音器，現場解釋，果菜市場篩檢站連開3天，除了28日下午，29日全天，30日上午還能篩檢。

台南市副市長趙卿惠中午視察果菜市場，說明台南市當晚針對確診者住家附近的社區住戶共篩檢41人，皆為陰性，確診接觸者131人篩檢皆陰性，呼籲民眾不用過度驚慌，仍無法安撫現場的排隊民眾。