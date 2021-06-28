國內疫情警戒升至三級已超過一個月，民眾減少外出和移動，但台中市第二分局警方近日觀察發現，路上人車明顯減少，但駕駛人車速也紛紛不自覺地提高了，反而容易造成交通事故，第二分局自6月19日起，在轄區執行加強移動式測速照相取締，上周就取締了278件超速違規。

台中市二分局指出，「超速」除了會影響駕駛人的視覺，使制動距離延長，造成駕駛人不及反應遭遇的危險狀況外，更會間接提高事故發生後的嚴重性。

有鑑於此，警方特於轄內重要路段，加強編排「移動式測速照相」勤務，希望藉此達到嚇阻作用，避免民眾車速過快導致交通事故的發生。第二分局自6月19日起，在轄區執行加強移動式測速照相取締，上週就取締了278件超速違規。超速的車種以汽車居多，民眾易超速的路段，則為北區文心路、崇德路及東光路等路段。

警方同時表示，取締交通違規主要目的是希望能減少交通事故的發生，因為「每減少一件交通事故，可以成就兩個家庭的完整」。各項交通執法不會因防疫期間有所懈怠，除將持續針對超速駕駛、闖紅燈、違規停車、酒後駕車等重點交通違規加強取締外，針對上述重點路段，也會適時調整及架設移動式取締超速執法器材。